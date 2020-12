Le président élu américain Joe Biden ne fera pas tout son possible pour annuler 50000 dollars de dette de prêt étudiant par une action de l’exécutif au milieu de la pandémie, ignorant les appels de certains des meilleurs démocrates à le faire.

En s’adressant aux journalistes mercredi, Biden a précédé sa réponse au plan de remise des prêts étudiants en disant: «Je vais avoir des ennuis pour avoir dit cela.» Il a ensuite appelé l’idée de l’annuler via les pouvoirs exécutifs «Assez discutable» ajouter, «Je n’en suis pas sûr. Il est peu probable que je fasse ça.

Le commentaire du président élu semble être un rejet pur et simple du plan défendu par la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), le chef de la minorité Chuck Schumer (D-NY) et également la membre du Congrès Ayanna Pressley (D-MA) à la Chambre.

Demander l’annulation de jusqu’à 50000 $ de dettes pour les emprunteurs étudiants fédéraux, @SenSchumer est rejoint ce matin par les élus du Congrès @RitchieTorres @MondaireJones et -via iPad- @JamaalBowmanNY . Ils disent président élu @Joe Biden peut le faire de manière exécutive une fois qu’il a prêté serment. @ NY1 pic.twitter.com/UnMG7KrTUY

Les étudiants noirs et bruns vont à l’université parce qu’ils croient que c’est le chemin le plus sûr pour construire un avenir. Ils travaillaient dur, faisaient tout correctement et n’avaient souvent d’autre choix que d’emprunter. Mais la dette étudiante est un obstacle de taille entre eux et la création de richesse. #CancelStudentDebt

