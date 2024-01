Biden dit qu’il est décidé à répondre à l’Iran suite à une attaque meurtrière de drone

Le président Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait décidé de la manière dont les États-Unis réagiraient à l’attaque de drones contre une base américaine en Jordanie par des militants soutenus par l’Iran, qui a tué trois soldats américains.

“Avez-vous pris une décision sur la manière dont vous réagirez à l’attaque”, a-t-on demandé à Biden en quittant la Maison Blanche pour se rendre à une collecte de fonds en Floride.

“Oui,” dit-il.

Jusqu’à présent, les frappes de représailles des États-Unis n’ont dissuadé aucun de ces groupes soutenus par l’Iran dans la région. Lorsqu’on lui a demandé si cette réponse à venir les dissuaderait réellement, il a répondu : “nous verrons”.

Il a réitéré que les États-Unis ne cherchaient pas une « guerre plus large au Moyen-Orient », expliquant que « ce n’est pas ce que je recherche ».

Et le président n’irait pas jusqu’à dire que l’Iran est directement responsable de l’attaque, mais qu’il est responsable de l’armement de ces groupes mandataires.

“Je les tiens pour responsables dans la mesure où ils fournissent les armes aux personnes qui l’ont fait.”

Biden fait face à une pression croissante pour répondre avec force à l’attaque de drone de dimanche sans aggraver le conflit au Moyen-Orient.

“Nous ne cherchons pas une guerre avec l’Iran”, a déclaré lundi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

“Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec le régime par la voie militaire”, a poursuivi Kirby. “Nous ne cherchons pas à dégénérer ici. Cette attaque du week-end était une escalade, ne vous y trompez pas. Et elle nécessite une réponse.”

Le président a promis dimanche que les États-Unis réagiraient et a rencontré lundi des membres de son équipe de sécurité nationale dans la salle de crise de la Maison Blanche pour discuter des derniers développements concernant l’attaque en Jordanie, près des frontières avec la Syrie et l’Irak, selon la Maison Blanche.

Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Parmi les participants à la réunion figuraient le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, la directrice du renseignement national Avril Haines et le chef d’état-major Jeff Zients.

Biden est maintenant confronté à une décision difficile sur la meilleure façon de répondre à l’attaque qui a tué les premiers militaires américains depuis le début du conflit Israël-Hamas, sans déclencher un conflit plus large dans la région, ce que l’administration s’efforce résolument de faire. éviter pendant des mois.

La Maison Blanche n’a ni confirmé ni nié si des frappes directes contre l’Iran étaient envisagées, mais un haut responsable américain a déclaré à ABC News que Biden avait de profondes réserves quant aux frappes de représailles contre l’Iran lui-même.

“Il n’y a pas de réponse facile ici”, a déclaré Kirby aux journalistes.

“C’est pourquoi le président rencontre son équipe de sécurité nationale et évalue les options qui s’offrent à lui. Il le fera comme il l’a fait dans le passé, d’une manière très prudente et délibérée, afin que notre sécurité nationale réponde – nos intérêts sont les meilleurs”. conservé.”

Alex Wong/Getty Images

Lors d’une conférence de presse lundi, le secrétaire d’État Antony Blinken a suggéré que la réponse américaine « pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et être soutenue dans le temps ».

Avant l’attaque meurtrière de dimanche, il y avait eu au moins 164 attaques contre les forces américaines dans la région depuis la mi-octobre.

Les États-Unis ont lancé des frappes de représailles répétées – neuf au Yémen depuis le 11 janvier, quatre en Irak et trois en Syrie depuis la mi-octobre – bien que le président ait noté qu’elles n’avaient pas fait grand-chose pour dissuader de futures attaques.

De nombreux républicains ont appelé l’administration à prendre des mesures plus fermes contre l’Iran, notamment le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell.

“Le monde entier guette désormais les signes indiquant que le président est enfin prêt à utiliser la force américaine pour contraindre l’Iran à changer de comportement. Nos ennemis sont enhardis. Et ils le resteront jusqu’à ce que les États-Unis imposent des coûts sérieux et paralysants – pas seulement sur le front. “, a-t-il déclaré dans un communiqué.

J.Scott Applewhite/AP

Le conflit entre Israël et le Hamas, ainsi que les négociations en cours sur les otages que les États-Unis et d’autres pays s’efforcent de faciliter, compliquent encore davantage les choses.

Kirby a déclaré lundi que les négociations allaient dans la bonne direction et que la Maison Blanche ne voyait « aucune raison » pour qu’une réponse américaine à ces attaques affecte les négociations. Pourtant, il a reconnu que c’était possible.

“Nous ne sommes pas arrogants. Nous comprenons qu’il y a beaucoup de travail à faire. Et ce travail qui nous attend, diplomatiquement certainement, pourrait être affecté par… par des événements ailleurs dans la région. Pas seulement… pas seulement ce qui s’est passé en Jordanie. et quoi- qu’est-ce qui pourrait en résulter, mais il n’y a aucune raison pour que cela ne le soit pas. Et c’est pourquoi nous allons rester sur cette tâche”, a déclaré Kirby.

Un conflit croissant pourrait également avoir des conséquences majeures sur les efforts de réélection de Biden. Il a déjà fait face à des pressions politiques au cours de sa campagne électorale suite à des manifestations pro-palestiniennes lors de ses événements appelant à un cessez-le-feu.

Lors d’un récent événement en Virginie, Biden a dû faire face à plus d’une douzaine d’interruptions de la part de la foule appelant à la fin du conflit.

Lorsqu’on lui a demandé si la politique jouerait un rôle dans la réponse du président, Kirby a catégoriquement répondu que non.

“Il ne regarde pas les calculs politiques, ni les sondages, ni le calendrier électoral alors qu’il travaille à protéger nos troupes à terre et nos navires en mer – et toute suggestion du contraire est offensante”, a-t-il déclaré.