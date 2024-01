Biden dit qu’il est décidé à réagir à l’attaque contre les troupes américaines en Jordanie

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a indiqué mardi qu’il avait décidé comment réagir après le meurtre de trois militaires américains dimanche dans un attaque de drone en Jordanie que son administration s’en est prise aux milices soutenues par l’Iran, affirmant qu’il ne veut pas étendre la guerre au Moyen-Orient mais s’opposant aux détails.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils étaient encore en train de déterminer lequel des groupes soutenus par l’Iran était responsable du premier meurtre de soldats américains dans une vague d’attaques contre les forces américaines dans la région depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Biden prévoit d’assister vendredi au transfert digne pour marquer le retour des troupes tombées sur le sol américain et a répondu par l’affirmative lorsque les journalistes lui ont demandé s’il avait décidé d’une réponse, car il a indiqué qu’il visait à empêcher une nouvelle escalade.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une guerre plus large au Moyen-Orient”, a déclaré Biden à la Maison Blanche avant de partir pour un voyage de collecte de fonds en Floride. “Ce n’est pas ce que je recherche.”

Il n’était pas clair dans l’immédiat si Biden voulait dire qu’il avait décidé d’un plan de représailles spécifique. Un responsable américain a déclaré à l’Associated Press que le Pentagone était toujours en train d’évaluer les options pour répondre à l’attaque en Jordanie.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes voyageant avec Biden à bord d’Air Force One qu’il ne prévisualiserait pas la réponse américaine, mais a indiqué qu’elle se ferait par étapes.

« Il est très possible que ce que vous voyez ici soit une approche à plusieurs niveaux, pas seulement une action unique, mais potentiellement plusieurs actions sur une période de temps », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la milice irakienne soutenue par l’Iran Kataïb Hezbollahl’un des nombreux groupes surveillés par les responsables américains, a annoncé mardi dans un communiqué « la suspension des opérations militaires et de sécurité contre les forces d’occupation afin d’éviter tout embarras au gouvernement irakien ».

Les attaques contre les forces américaines par les milices irakiennes au cours des quatre derniers mois ont placé le gouvernement du Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani dans une position délicate. Soudani a été porté au pouvoir par des factions alliées à l’Iran, mais a également tenté de rester dans les bonnes grâces de Washington et a condamné les attaques contre les forces américaines servant en Irak dans le cadre d’une commission internationale de lutte contre l’État islamique. Les responsables irakiens et américains ont ouvert samedi des négociations visant à mettre un terme à la présence de la commission.

Kirby a déclaré que Biden s’était entretenu avec les familles des soldats mardi matin et avait présenté ses condoléances, s’engageant à apporter toute son aide aux soldats. les familles en deuil.

Lors d’appels séparés avec les familles, Biden a également évalué leurs sentiments quant à sa participation vendredi au transfert digne des restes des militaires tombés au combat à la base aérienne de Dover dans le Delaware, et “tous ont soutenu sa présence là-bas”, a déclaré Kirby.

« Il était reconnaissant pour leur temps. Il leur a exprimé à quel point nous sommes tous fiers de leur service », a déclaré Kirby à propos des appels de Biden avec les familles. « Comme nous pleurons et ressentons du chagrin face à leur perte. »

Kirby a ajouté : « Le président se rendra vendredi à un transfert digne. »

La cérémonie solennelle marque le retour des militaires tombés au combat sur le sol américain alors qu’ils se dirigent vers leur dernière demeure, avec des gardes d’honneur silencieuses transportant des caisses de transfert drapées de drapeaux contenant les restes des avions de transport aux véhicules militaires.

Le Pentagone a identifié les personnes tuées dans l’attaque comme étant le Sgt. William Jerome Rivers, 46 ans, de Carrollton, Géorgie ; CPS. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, de Waycross, Géorgie ; et la CPS. Breonna Alexsondria Moffett, 23 ans, de Savannah, Géorgie. La Réserve militaire a annoncé mardi avoir promu à titre posthume Sanders et Moffett au grade de sergent.

Il y a eu au total 166 attaques contre des installations militaires américaines depuis le 18 octobre, dont 67 en Irak, 98 en Syrie et maintenant une en Jordanie, a déclaré un responsable militaire américain. Mardi, la base aérienne d’Al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, a de nouveau été ciblée par une seule roquette, mais cette attaque n’a fait aucun dégât ni blessé, a déclaré un responsable militaire américain. Les trois soldats tués lors de l’attaque en Jordanie sont les premiers militaires américains tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Un entrepreneur est également décédé des suites d’une crise cardiaque après une grève à Al-Asad en décembre.

En 2021, Biden assisté au transfert digne des restes de 13 soldats tués dans un attentat suicide lors du retrait américain d’Afghanistan.

Par ailleurs, le centre médical régional de Landstuhl en Allemagne a déclaré qu’il s’attendait à recevoir trois militaires américains blessés lors de l’attaque du drone, dont un dans un état critique, mais stable. Le Pentagone a déclaré qu’au moins 40 soldats avaient été blessés aux côtés des trois tués au combat.

—

Madhani a rapporté de Jupiter, en Floride. Les écrivains de l’AP, Lolita C. Baldor et Tara Copp à Washington et Abby Sewell à Beyrouth, ont contribué.