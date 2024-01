Biden dit qu’il annule 5 milliards de dollars de dette étudiante pour 74 000 Américains supplémentaires

Washington— Le président Biden a annoncé vendredi que son administration allait annuler 5 milliards de dollars de dette étudiante pour 74 000 autres emprunteurs, marquant la dernière série d’annulations de dette depuis que la Cour suprême a annulé le programme présidentiel d’annulation des prêts étudiants.

L’allégement de la dette est le résultat de correctifs apportés à l’annulation des remboursements en fonction des revenus et au programme de remise des prêts de la fonction publique, selon le ministère de l’Éducation. M. Biden a déclaré que parmi les emprunteurs pouvant bénéficier d’un allègement, près de 44 000 sont des enseignants, des infirmières, des pompiers et d’autres personnes éligibles à la grâce après avoir travaillé 10 ans dans la fonction publique. Près de 30 000 Américains dont la dette sera effacée remboursent leurs prêts depuis au moins 20 ans, mais n’ont pas obtenu l’allégement qu’ils avaient obtenu grâce à des plans basés sur le revenu, a déclaré le président.

Avec la dernière série d’annulations de prêts étudiants, plus de 3,7 millions d’Américains ont vu leur dette effacée sous l’administration Biden, a déclaré M. Biden.

“Dès le premier jour de mon mandat, je me suis engagé à améliorer le système de prêts étudiants afin que l’enseignement supérieur offre aux Américains des opportunités et de la prospérité, et non le fardeau ingérable de la dette étudiante”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Je ne renoncerai pas à utiliser tous les outils à notre disposition pour offrir aux emprunteurs étudiants le soulagement dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves.”

Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que l’annulation du prêt intervenait alors que l’administration Biden s’efforçait d’accorder un plus grand allégement de la dette aux emprunteurs.

“L’administration Biden-Harris a travaillé sans relâche pour réparer le système de prêts étudiants en panne de notre pays et pour remédier aux obstacles inutiles et aux inexactitudes administratives qui, dans le passé, empêchaient les emprunteurs d’obtenir l’annulation de la dette étudiante qu’ils méritaient”, a-t-il déclaré.

Depuis le début de sa présidence, M. Biden a entrepris plusieurs efforts pour lutter contre la dette étudiante, notamment en déployant un nouveau plan de remboursement basé sur le revenu l’année dernière et en annulant la dette pour certains types d’emprunteurs, y compris ceux qui ont travaillé dans la fonction publique et qui sont handicapés. Le président annoncé ce mois-ci que ceux qui ont contracté moins de 12 000 $ de prêts et qui sont en remboursement depuis 10 ans verront également leur dette restante annulée, à partir de février.

L’effort le plus radical de M. Biden était un programme qui aurait allégé 40 millions d’Américains qui risquaient de voir jusqu’à 20 000 $ de dettes étudiantes effacées, mais le plan a été bloqué par la Cour suprême en juin. La Haute Cour a déterminé que la loi fédérale n’autorisait pas le plan d’exonération de prêt.

