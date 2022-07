Biden dit qu’il agira sur le climat après que Manchin s’est opposé à la législation

Le président n’a pas mentionné de politiques spécifiques en matière de climat et d’énergie propre, mais a déclaré que ses actions créeraient des emplois, amélioreraient la sécurité énergétique, renforceraient la fabrication et les chaînes d’approvisionnement nationales et protégeraient l’économie des futures hausses des prix du pétrole et du gaz.

Le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I., a fait valoir que l’administration pourrait imposer un tarif frontalier sur le carbone sur les importations en provenance de pays ayant des émissions de gaz à effet de serre relativement pires, ainsi qu’exiger la capture du carbone de tous les principaux émetteurs et créer des contrôles d’émissions plus stricts sur les voitures, camions légers et les véhicules lourds.

Biden doit maintenant dépendre de l’imposition de mesures exécutives pour lutter contre le changement climatique, qui peuvent être annulées par les futures administrations. Les mesures exécutives potentielles comprennent la limitation des forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et l’imposition de nouvelles réglementations de l’Agence de protection de l’environnement sur les émissions des centrales électriques.

Les groupes climatiques ont également exhorté Biden à ordonner à l’EPA d’établir des limites nationales pour les gaz à effet de serre et d’exiger que le ministère de l’Intérieur mette fin aux nouveaux baux pétroliers et gaziers et élimine progressivement la production de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux publiques.

“C’est le moment d’une action exécutive rapide et furieuse sur le climat”, a déclaré Brett Hartl, directeur des affaires gouvernementales au Center for Biological Diversity, dans un communiqué. “Encore et encore, nous avons vu le bluff et les fanfaronnades de Manchin échouer.”

Ashley Thomson, responsable de la campagne climatique chez Greenpeace USA, a déclaré que le président “n’a plus d’excuses” après l’opposition de Manchin à la législation sur le climat, et doit utiliser les pouvoirs exécutifs pour prévenir les pires conséquences du changement climatique.

“Le président Biden peut mettre fin aux ventes de baux fonciers publics aux entreprises de combustibles fossiles, commencer à réglementer [greenhouse gases] grâce à ses pouvoirs existants avec l’EPA, et déclarer une urgence climatique », a déclaré Thomson. « Nous ne pouvons pas continuer à attendre qu’un groupe de complices du Congrès ne fasse rien pendant que des gens meurent.

Biden s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis de 50% à 52% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et à atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle. Cependant, sans un projet de loi de réconciliation comprenant des dispositions climatiques, le pays est en passe de manquer l’objectif du président, selon une analyse récente du cabinet d’études indépendant Rhodium Group.