Biden dit qu’il a dû utiliser les fonds de l’ère Trump pour le mur frontalier. Lorsqu’on lui demande si les barrières fonctionnent, il répond « non »

WASHINGTON — Le président Joe Biden a défendu jeudi la décision de son administration de renoncer à 26 lois fédérales dans le sud du Texas pour permettre la construction d’environ 20 milles de mur frontalier supplémentaire, affirmant qu’il n’avait d’autre choix que d’utiliser le financement de l’ère Trump pour le projet. barrière pour arrêter la migration illégale en provenance du Mexique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que de tels murs fonctionnaient, il a répondu catégoriquement : « Non ».

La nouvelle construction a été annoncée en juin, mais les fonds ont été affectés en 2019 avant l’entrée en fonction du président démocrate. Biden a déclaré qu’il avait tenté d’amener les législateurs à réorienter l’argent, mais le Congrès a refusé, et la loi exige que le financement soit utilisé tel qu’approuvé et que la construction soit achevée en 2023.

« L’argent a été affecté au mur frontalier », a déclaré Biden. « Je ne peux pas arrêter ça. »

Pourtant, la renonciation aux lois fédérales pour la construction – ce qui a également été fait lorsque le républicain Donald Trump était président – ​​a soulevé des questions, en particulier parce que Biden a condamné les dépenses liées au mur frontalier lorsqu’il se présentait à la Maison Blanche. L’une des premières décisions de Biden en tant que président a été de mettre fin à l’utilisation de fonds d’urgence pour construire le mur le long de la frontière sud et de mettre fin à l’urgence nationale là-bas.

Cette décision intervient alors que l’administration Biden a du mal à gérer le nombre croissant de migrants à la frontière et s’étend aux États-Unis. Les dirigeants démocrates de New York, Chicago et Washington demandent l’aide du gouvernement fédéral pour gérer le nombre croissant de migrants dans leurs villes. Les Républicains, pour leur part, critiquent le président comme étant inefficace en matière de politique frontalière, certains suggérant qu’ils ne financeraient plus d’efforts en Ukraine sans une augmentation substantielle du financement de la sécurité aux frontières.

La décision a été immédiatement critiquée par les défenseurs des immigrants et par le président mexicain Andres Manuel López Obrador, qui l’a qualifiée de « revers ».

« C’est un revers car cela ne résout pas le problème », a-t-il déclaré jeudi. López Obrador avait souvent fait l’éloge de Biden dans le passé parce qu’« il est le premier président américain depuis longtemps à ne pas avoir construit de murs ».

Le ministère de la Sécurité intérieure a publié l’annonce de la dernière action contre le mur dans le registre fédéral avec peu de détails sur la construction dans le comté de Starr, au Texas, qui fait partie d’un secteur très fréquenté de la patrouille frontalière qui connaît « un nombre élevé d’entrées illégales ». Selon les données gouvernementales, environ 245 000 passages illégaux ont été enregistrés jusqu’à présent au cours de cette année budgétaire dans le secteur de la vallée du Rio Grande. C’est l’un des postes frontaliers les plus fréquentés du pays.

Une grande partie des terres le long du Rio Grande est sujette à l’érosion et fait partie d’habitats végétaux et animaux protégés par le gouvernement fédéral. Un projet fédéral le long de la rivière nécessiterait normalement une série d’examens environnementaux. Le Congrès a donné aux autorités américaines de l’immigration la possibilité de renoncer à ces examens afin de mettre en place de telles barrières plus rapidement.

« La décision de l’administration Biden de se précipiter dans la construction d’un mur frontalier marque un échec profond », a déclaré Jonathan Blazer, directeur des stratégies frontalières à l’American Civil Liberties Union. «Au cours de la campagne électorale, le président Biden l’a parfaitement exprimé lorsqu’il a déclaré que le mur frontalier n’était pas une solution politique sérieuse – et nous ne pourrions être plus d’accord. Au lieu de tenir cette promesse, l’administration Biden redouble d’efforts sur les politiques ratées du passé qui se sont révélées inutiles et inefficaces.

Ce n’est pas la première fois qu’un mur frontalier est construit sous l’administration Biden. La Sécurité intérieure a également travaillé sur environ 21 km dans la vallée du Rio Grande, ainsi que sur un autre projet à petite échelle visant à combler « les petites lacunes qui restent ouvertes suite aux activités de construction antérieures » dans le mur frontalier.

Mais le mur frontalier est synonyme de politique d’immigration restrictive de Trump. Il a déclaré qu’il voulait construire un mur et que le Mexique paie pour cela, puis a déclaré une urgence nationale pour financer la construction alors que le Congrès ne voulait pas y consacrer de fonds.

Nomaan Merchant, rédacteur d’Associated Press, a contribué à ce rapport.

Colleen Long, Associated Press