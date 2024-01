Biden dit qu’il a décidé de la réponse à la mort de soldats américains en Jordanie

Le président Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait pris une décision sur la manière de réagir à l’attaque de drone qui a tué trois soldats américains et blessé des dizaines d’autres dans une base du nord-est de la Jordanie.

Alors qu’il quittait la Maison Blanche mardi matin, un journaliste a demandé à Biden s’il avait pris une décision en réponse à l’attaque menée dimanche par des militants soutenus par l’Iran. Biden a répondu : « Oui ».

Les remarques de Biden sont intervenues après qu’il s’est engagé à riposter et à « demander des comptes à tous les responsables à un moment et d’une manière ». [of] notre choix” pour cette attaque meurtrière, qui a blessé plus de 30 soldats.

Lorsqu’on lui a demandé s’il tenait l’Iran pour responsable de l’attaque, le président a répondu que oui « dans le sens où ils fournissent les armes à ceux qui l’ont fait ».

Il s’agit de la première attaque meurtrière aux États-Unis par des groupes militants soutenus par l’Iran depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Le drone chargé d’explosifs a explosé près d’un abri où dormaient des soldats dans une base de soutien logistique dans le nord-est de la Jordanie, à deux Des responsables américains ont déclaré à NBC News. Huit des blessés ont été évacués du pays pour recevoir des soins de plus haut niveau et sont stables, a annoncé dimanche le commandement central américain.

Dans un communiqué publié dimanche, la Résistance islamique en Irak a revendiqué la responsabilité des attaques de drones contre la base d’Al-Shaddadi en Syrie, les bases d’Al-Rukban et d’Al-Tanf à la frontière syro-jordanienne et la base navale de Zevulun en Israël.

Il n’est pas clair si la Résistance islamique en Irak est responsable de l’attaque contre les troupes américaines en Jordanie.

Dans ses premières remarques sur l’attaque, Biden a demandé une minute de silence lors d’un événement religieux en Caroline du Sud pour les « trois âmes courageuses » qui ont perdu la vie dans l’attaque.

« Nous répondrons », a déclaré Biden.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la réponse américaine à l’attaque du week-end pourrait être « à plusieurs niveaux » et « se dérouler par étapes et se maintenir dans le temps ».

« Nous répondrons, nous répondrons avec force. Nous répondrons au moment et au lieu de notre choix », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse conjointe avec le général de l’OTAN Jens Stoltenberg.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré lundi que Biden étudiait ses options de représailles et a souligné que l’administration ne «veut pas une guerre plus large avec l’Iran». Kirby a ajouté que les États-Unis savaient que Téhéran soutenait des groupes militants dans la région.

“Nous savons qu’ils fournissent des ressources, qu’ils fournissent dans certains cas, qu’ils fournissent des informations qui permettent à ces groupes de le faire”, a déclaré Kirby lors d’une interview sur “Today” lundi matin.

« Nous prenons cela très au sérieux. Nous ne voulons pas d’une guerre plus large avec l’Iran. Nous ne voulons pas d’une guerre plus large dans la région, mais nous devons faire ce que nous devons faire », a-t-il ajouté.

Les membres de la Chambre et du Sénat devraient recevoir cette semaine des informations confidentielles sur l’attaque meurtrière contre les troupes américaines.

L’administration Biden a ordonné ce mois-ci des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen qui ont lancé des attaques contre des navires dans la mer Rouge et contre d’autres milices affiliées à l’Iran qui ont ciblé leurs attaques sur le personnel et les installations américaines en Irak et en Syrie.

Les législateurs des deux côtés ont exigé que le président demande au Congrès de voter une nouvelle autorisation pour le recours à la force militaire avant de prendre de nouvelles mesures.