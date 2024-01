Biden dit qu’il a décidé comment réagir à l’attaque en Jordanie

Washington

CNN

—



Le président Joe Biden a déclaré mardi aux journalistes qu’il avait pris une décision concernant la réponse américaine à la frappe de drone. a tué trois militaires américains et en a blessé des dizaines en Jordanie.

Interrogé par Arlette Saenz de CNN s’il avait décidé comment répondre, Biden a répondu « Oui », mais a refusé de fournir plus de détails.

L’attaque de dimanche contre ce petit avant-poste était la première fois que des troupes américaines étaient tuées par des tirs ennemis au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Les responsables de l’administration craignent une telle issue depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, car elle nécessiterait une réponse américaine forte, ce qui, selon l’administration, pourrait conduire à un conflit plus large.

Le président a réitéré qu’il espérait prévenir un conflit plus large au Moyen-Orient, déclarant mardi, alors qu’il se préparait à partir pour une collecte de fonds dans le sud de la Floride : « Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une guerre plus large au Moyen-Orient. Ce n’est pas ce que je recherche.

Biden s’est entretenu mardi avec les familles des soldats américains tués et assistera vendredi à un transfert digne à la base aérienne de Douvres, ont indiqué des responsables. Le président a exprimé sa gratitude envers les trois militaires et a dit à leurs familles “à quel point nous sommes tous fiers de leur service, à quel point nous pleurons et ressentons du chagrin face à leur perte”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes à bord de l’Air Force. Un.

Biden « s’est assuré que ces familles savaient que non seulement ce service et ce sacrifice seraient honorés et respectés, mais qu’elles continueraient à recevoir le soutien dont elles ont besoin », a déclaré Kirby.

Lors de l’appel téléphonique, Biden a évalué les sentiments des familles concernant sa participation au transfert digne et tous ont soutenu sa présence à l’événement solennel, a déclaré Kirby.

Outre les trois soldats de l’armée américaine qui ont été tués, plus de 40 autres militaires ont été blessés lors de l’attaque du drone. Un responsable américain avait précédemment déclaré à CNN que le drone semblait avoir suivi un drone américain jusqu’à la basece qui entraîne une incertitude sur l’origine du drone et une réponse potentiellement retardée.

Cette attaque est la plus grave des nombreuses frappes lancées par des milices soutenues par l’Iran contre les forces américaines au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Parallèlement à ces frappes, les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont attaqué à plusieurs reprises des navires dans la mer Rouge – un voie de navigation internationale cruciale.

Plus tôt ce mois-ci, deux Navy SEAL ont été emportés dans l’océan au large des côtes somaliennes alors qu’ils abordaient un navire à la recherche d’armes iraniennes illicites. Les SEAL étaient déclaré mort le 21 janvier.

Tout cela survient alors qu’Israël poursuit sa campagne à l’intérieur de Gaza, qui a tué plus de 25 000 personnes. Israël a également frappé des cibles du Hezbollah au Liban voisin, ajoutant ainsi à une situation extrêmement précaire et meurtrière au Moyen-Orient.

L’administration Biden a été critiquée, principalement par les républicains, pour ne pas avoir pris de mesures suffisamment énergiques contre les groupes soutenus par l’Iran pour leurs attaques. Dans un communiqué publié dimanche à la suite de l’annonce de la mort des trois Américains, la sénatrice Lindsey Graham a déclaré que « la politique de dissuasion de l’administration Biden contre l’Iran a lamentablement échoué » et a appelé Biden à intensifier ses efforts en lançant des frappes contre des cibles en Iran.

Biden avait averti dans un communiqué peu après l’attaque du drone que les États-Unis réagiraient « au moment et de la manière de leur choix » alors qu’il réfléchit à la manière de dissuader de futures attaques sans escalader le conflit. Des responsables américains ont déclaré lundi que la réponse américaine serait probablement plus puissante que les précédentes frappes américaines en Irak et en Syrie contre les intérêts iraniens, mais ils ont suggéré qu’il était peu probable que les États-Unis frappent en Iran.

Biden a déclaré qu’il tenait l’Iran pour responsable de l’attaque, qui, selon CNN, aurait été menée par des forces mandataires iraniennes présumées. Téhéran a nié toute responsabilité dans ces attaques, qualifiant les allégations d’implication iranienne de « sans fondement ».

“Je les tiens pour responsables dans le sens où ils fournissent les armes aux personnes qui les ont commis”, a-t-il déclaré.

Biden a répondu : « Nous verrons » lorsqu’on lui a demandé si la réponse attendue des États-Unis dissuaderait de futures attaques.

Cette histoire a été mise à jour avec des rapports supplémentaires.