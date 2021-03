Le président a également confirmé qu’il y a quelques années, il était seul avec Poutine dans son bureau et il a évoqué le sujet du manque d’âme humaine de Poutine. «J’ai dit ‘J’ai regardé dans vos yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme’, et il a regardé en arrière et a dit ‘Nous nous comprenons.’ La chose la plus importante dans les relations avec les dirigeants étrangers … est simplement de connaître l’autre gars. »

Biden a rappelé: «Nous avons eu une longue conversation, lui et moi, quand nous … Je le connais relativement bien. Et la conversation a commencé, j’ai dit: «Je te connais et tu me connais. Si j’établis que cela s’est produit, alors soyez prêt. »

