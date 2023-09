Biden dit que Trump et les républicains MAGA constituent une menace pour la démocratie

Le président américain Joe Biden se rend à la Maison Blanche depuis Marine One, sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC, le 17 septembre 2023.

Le président Joe Biden a averti que Donald Trump et les autres républicains du MAGA étaient « déterminés à détruire la démocratie ».

Biden a fustigé l’ancien président Trump lors d’une collecte de fonds à New York lundi soir.

Compte tenu de l’opinion publique actuelle les sondagesles deux hommes devraient probablement reprendre leur campagne électorale de 2020 en 2024, ce que Biden a noté.

« Je pense que personne aujourd’hui ne doute que notre démocratie était en jeu en 2020. Dieu merci, c’est grâce à des gens comme vous que nous avons gagné », a déclaré Biden.

« Je me présente parce que la démocratie est en jeu, parce qu’en 2024, la démocratie est à nouveau sur le bulletin de vote », a-t-il déclaré, ajoutant que s’il est réélu, « nous aurons sauvé la démocratie américaine ».

« Qu’il n’y ait aucun doute : Donald Trump et ses républicains MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine », a déclaré Biden. « Et je défendrai, protégerai et lutterai toujours pour notre démocratie. »

Biden a également établi un contraste entre la façon dont il perçoit le président russe Vladimir Poutine et celle de Trump.

« Je ne me rangerai pas du côté des dictateurs comme Poutine. Peut-être que Trump et ses amis du MAGA pourront s’incliner, mais je ne le ferai pas », a déclaré Biden.