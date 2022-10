Biden dit que son fils “a perdu la vie en Irak”

Beau Biden est décédé d’un cancer, qui, selon son père président, pourrait avoir été causé par une exposition à des brûlis militaires

Le président américain Joe Biden a déclaré que son fils Beau « a perdu la vie en Irak » lors de l’inauguration d’un mémorial au Colorado.

Après avoir vanté la bravoure dont ont fait preuve les soldats de la 10e division de montagne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Biden a exhorté le public à imaginer le caractère qu’il faut pour être dans l’armée.

“Imaginez juste – et je le dis sincèrement. Je dis cela en tant que père d’un homme qui a remporté l’étoile de bronze, la médaille du service remarquable, et a perdu la vie en Irak. Imaginez le courage, l’audace et le véritable sacrifice – le véritable sacrifice qu’ils ont tous fait », songea-t-il.

Beau Biden a servi dans la Garde nationale du Delaware et a reçu la médaille de l’étoile de bronze pour son service en Irak. Il est décédé en 2015 après avoir perdu une bataille contre un cancer du cerveau.

Depuis au moins 2016, Joe Biden a publiquement lié la maladie de son fils à l’exposition à des foyers de combustion pendant son séjour dans des bases militaires américaines, à la fois en tant que militaire en Irak et plus tôt en tant que consultant civil au Kosovo. La combustion à l’air libre des déchets que l’armée américaine utilise peut produire de grandes quantités de toxines en suspension dans l’air et a été liée à des problèmes de santé.

En sa qualité de président, Biden a mentionné la mort de Beau dans son discours sur l’état de l’union en mars.

« Je ne sais pas avec certitude si la fosse à feu près de laquelle il vivait – que sa gnôle était proche en Irak et, avant cela, au Kosovo, est la cause de son cancer du cerveau et de la maladie de tant d’autres soldats. Mais je m’engage à découvrir tout ce que nous pouvons », Biden a dit.

Beau Biden avait une formation en droit et a été procureur général du Delaware jusqu’à des mois avant sa mort. Il s’est rendu au Kosovo pour former des juges et des procureurs après que la campagne de bombardement de l’OTAN contre la Serbie a aidé la région à se séparer de Belgrade.

Le président Biden était au Colorado pour désigner le Camp Hale comme monument national pour son rôle dans la formation de la 10e division de montagne. Ce changement de statut empêche le développement pétrolier et gazier dans la zone de plus de 50 000 acres autour de l’installation militaire.

Les observateurs politiques l’ont qualifié de cadeau de l’année électorale au sénateur démocrate Michael Bennett, alors qu’il fait face à une course difficile contre le candidat républicain Joe O’Dea. Bennet, qui a fait de la préservation des terres publiques une politique clé, a participé à la cérémonie aux côtés de Biden.