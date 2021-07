Le président Joe Biden a utilisé son discours du 4 juillet pour exhorter les Américains à se faire vacciner, suggérant qu’ils rempliront leur devoir patriotique en le faisant et sauvegarderont «les progrès durement travaillés» dans la lutte contre la pandémie.

« Mes compatriotes américains, c’est la chose la plus patriotique que vous puissiez faire, alors, s’il vous plaît, si vous n’avez pas été vacciné, faites-le maintenant : pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté et pour votre pays. » Biden a déclaré dimanche, s’exprimant depuis la pelouse sud de la Maison Blanche.

Biden a crédité son administration d’avoir remis l’économie américaine sur les rails, affirmant qu’il était « retour en arrière » depuis l’époque où la majeure partie du pays a été plongée dans des blocages et où les Américains ont vu leur liberté de mouvement sévèrement restreinte par des ordonnances de séjour à domicile.

« Nous assistons à une création d’emplois et à une croissance économique record – la meilleure depuis quatre décennies et, je pourrais ajouter, la meilleure au monde », Biden a déclaré, s’adressant à une foule de 1 000 personnes rassemblée sur la pelouse.

Établissant des parallèles entre le moment où 13 colonies américaines ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1776 et la lutte contre Covid-19, Biden a déclaré que les États-Unis ne l’ont toujours pas fait « vaincu » la maladie, c’est « plus près que jamais de déclarer notre indépendance d’un virus mortel. »

Biden a fait valoir que persuader autant d’Américains que possible d’obtenir le vaccin est le seul moyen de lutter contre la variante Delta du virus, qui est considérée comme une fois plus contagieuse que les mutations précédentes, et de « protéger les progrès durement gagnés que nous avons réalisés. »

Alors que le discours de Biden était principalement axé sur le rôle que joue la vaccination dans le retour à la vie normale, le président a fait appel à ses opposants politiques, arguant qu’un front uni est nécessaire pour « Vaincre le virus » et « porter secours » la nation de « division et désespoir ».

« Quand nous ne nous considérons pas comme des républicains ou des démocrates, mais comme des Américains, il n’y a tout simplement aucune limite à ce que nous pouvons accomplir » dit Biden. Jusqu’à présent, six mois après le début de la présidence Biden, le public américain reste polarisé, y compris de plus en plus sur la question de la vaccination.





Un sondage Washington Post-ABC News, publié dimanche, a révélé que seulement 45% des républicains ont reçu au moins une dose de vaccination contre le Covid-19, tandis que 86% des démocrates l’ont déjà fait. Au total, 29 % des Américains déclarent qu’il est peu probable qu’ils se fassent vacciner, dont 47 % des républicains et 6 % des démocrates. La campagne de vaccination de Biden, qui n’a pas atteint l’objectif de taux de vaccination de 70% fixé pour le jour de l’indépendance, est entravée non seulement par le recul des conservateurs. Le même sondage a montré qu’environ 35% des indépendants disent qu’ils sont peu susceptibles d’obtenir le jab non plus.





