Biden dit que Netanyahu n’est pas opposé à toutes les solutions à deux États pour les Palestiniens

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes que Biden essayait de planifier cet appel “depuis un certain temps” et a nié qu’il s’agissait d’une réponse au commentaire de Netanyahu jeudi, affirmant qu’il s’opposait à un État palestinien qui ne garantissait pas la sécurité d’Israël.

Lorsqu’on lui a demandé si une solution à deux États était impossible pendant que Netanyahu était encore au pouvoir, Biden a répondu : “Non, ce n’est pas le cas”.

S’adressant aux journalistes après une réunion avec les maires américains, Biden a déclaré que Netanyahu n’était pas opposé à toutes les solutions à deux États, et qu’il y en avait plusieurs types possibles, notant que certains membres des Nations Unies ne disposent pas de forces militaires.

On a demandé à Biden s’il reconsidérerait les conditions de l’aide israélienne compte tenu des commentaires de Netanyahu rejetant une solution à deux États.

“Je pense que nous pourrons trouver une solution… Je pense qu’il existe des moyens pour que cela fonctionne”, a-t-il déclaré.

Biden et Netanyahu ont également discuté des efforts visant à sécuriser les otages restants détenus par le Hamas et de la transition d’Israël vers des opérations plus « ciblées » à Gaza pour permettre l’arrivée d’une plus grande aide humanitaire, a indiqué la Maison Blanche.

Biden a fait pression sur Israël pour qu’il réduise le nombre de morts palestiniens tout en maintenant son ferme soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

Mais les deux hommes ne sont pas d’accord sur le fait que les Palestiniens aient un État, une solution préconisée par Biden pour parvenir à une paix à long terme.

“Le président a également discuté de sa vision d’une paix et d’une sécurité plus durables pour Israël, pleinement intégrées dans la région, ainsi que d’une solution à deux États garantissant la sécurité d’Israël”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué à propos de son appel.

Netanyahu avait déclaré lors d’une conférence de presse avoir déclaré à Washington qu’il s’opposait à tout État palestinien qui ne garantirait pas la sécurité d’Israël. “Israël doit exercer un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain. C’est une condition nécessaire”, a-t-il déclaré.

L’appel de Biden intervient alors que les responsables du Croissant-Rouge accusent Israël d’avoir tiré sur un hôpital à Khan Younis, la principale ville du sud de Gaza.

Israël a lancé cette semaine une nouvelle avancée majeure à Khan Younis pour capturer la ville, qui, selon lui, est désormais la principale base des combattants du Hamas qui ont attaqué des villes israéliennes le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et précipitant une guerre qui a dévasté la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 142 Palestiniens avaient été tués et 278 blessés à Gaza au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts après plus de trois mois de guerre à 24 762.

Interrogé sur une demande du Mexique et du Chili demandant à la Cour pénale internationale d’enquêter sur d’éventuels crimes contre des civils à Gaza, Kirby a déclaré que les États-Unis étaient toujours en train de rassembler davantage d’informations sur ce que cela impliquerait.

“Nous n’avons aucune indication qu’il y ait des efforts délibérés (…) pour commettre des crimes de guerre de la part des Forces de défense israéliennes”, a déclaré Kirby.

Kirby s’est également dit préoccupé par les rapports des responsables palestiniens de la santé selon lesquels un adolescent palestino-américain de 17 ans a été tué vendredi par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie.

“Nous sommes sérieusement préoccupés par ces informations”, a déclaré Kirby. “Nous allons être en contact permanent avec nos homologues de la région pour obtenir plus d’informations.”