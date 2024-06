La paix ne signifie pas nécessairement l’adhésion au bloc dirigé par les États-Unis, a déclaré le dirigeant américain.

La vision de paix pour l’Ukraine du président américain Joe Biden ne signifie pas que ce pays fasse partie du bloc militaire dirigé par les États-Unis, selon son entretien avec le magazine Time, publié mardi.

Biden s’est entretenu avec le rédacteur en chef du Time et chef du bureau de Washington à la Maison Blanche le 28 mai, pour parler de sa politique concernant l’Ukraine, la Chine, Israël et les questions liées aux élections.

« La paix, c’est faire en sorte que la Russie n’occupe jamais, jamais, jamais l’Ukraine. Voilà à quoi ressemble la paix. Et cela ne veut pas dire que l’OTAN fait partie de l’OTAN. » » a déclaré Biden, interrogé sur la fin du jeu en Ukraine.

« Cela signifie que nous avons une relation avec eux comme nous l’avons avec d’autres pays, où nous fournissons des armes pour qu’ils puissent se défendre à l’avenir », il ajouta. « Mais si vous remarquez, ce n’est pas moi qui, lorsque vous l’avez signalé au TIME, disais que je n’étais pas prêt à soutenir l’otanisation de l’Ukraine, n’est pas le cas. »

Biden a ensuite soutenu que l’Occident « Nous sommes sur une pente glissante vers la guerre si nous ne faisons rien pour l’Ukraine », et que si Kiev tombe alors « Vous verrez la Pologne partir, et vous verrez tous ces pays le long de la frontière réelle de la Russie, des Balkans et de la Biélorussie, tous ceux-là, ils vont faire leurs propres accommodements. »















Selon Biden, il a approuvé la publication de renseignements sur la Russie « invasion » d’Ukraine « pour faire savoir au monde que nous étions toujours aux commandes. Nous savons toujours ce qui se passe.

«Nous le sommes, nous sommes la puissance mondiale» a déclaré le démocrate de 81 ans au Time. Pour preuve, il a évoqué le sommet de juin 2021 avec le président russe Vladimir Poutine en Suisse, où le dirigeant russe aurait déclaré vouloir voir « la finlandisation de l’OTAN ».

« Je lui ai dit qu’il n’obtiendrait pas la finlandisation [of NATO but], l’otanisation de la Finlande. Et tout le monde pensait, vous y compris, que j’étais fou. » a déclaré Biden. « Et devine quoi? Je l’ai fait. Je l’ai fait. Et nous sommes désormais la nation la plus forte.

En décembre 2021, la Russie a envoyé aux États-Unis et à l’OTAN deux projets de traités de sécurité, cherchant notamment à s’engager à ce que l’Ukraine ne rejoigne jamais le bloc dirigé par les États-Unis. En janvier 2022, Washington et Bruxelles ont rejeté la proposition de Moscou, insistant sur le fait que l’OTAN disposait d’un « porte ouverte » politique non soumise au veto extérieur. L’opération militaire russe en Ukraine a commencé un mois plus tard.