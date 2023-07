Biden dit que l’Ukraine n’est pas «prête» pour l’adhésion à l’OTAN avant le sommet clé

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden a déclaré dimanche que l’Ukraine n’était pas « prête » à faire partie de l’alliance de l’OTAN, une déclaration qui calmera probablement certaines inquiétudes soulevées par certains membres de l’alliance avant un sommet majeur à Vilnius, en Lituanie.

Le président américain a fait ces commentaires au début d’une interview avec Fareed Zakaria de CNN, et cherche probablement à émousser l’enthousiasme du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a insisté pour que son pays soit admis dans l’alliance alors qu’il passe le 500e jour. d’un assaut russe en son cœur.

M. Zelensky a été implacable tout au long de la guerre pour rallier le soutien occidental à sa cause, notamment en recherchant des cargaisons d’armes et de véhicules de guerre de plus en plus puissantes alors que ses combats militaires et repoussent une force russe plus importante mais peu performante.

Ces derniers jours, cela s’est traduit par le vœu de M. Biden d’étendre le transfert d’armes à sous-munitions à l’armée ukrainienne – une décision que certains aux États-Unis ont qualifiée de pont trop loin.

« Je ne pense pas qu’elle soit prête pour l’adhésion à l’OTAN, mais voici le problème : j’ai passé beaucoup de temps à essayer de maintenir l’OTAN ensemble », a déclaré M. Biden, ajoutant qu’il pensait que l’objectif de la Russie était de « casser l’OTAN ». Alliance.

Ses commentaires visent probablement également à apaiser les tensions avec les membres de l’OTAN, la Hongrie et la Turquie, qui ne soutiennent pas la candidature de l’Ukraine à l’adhésion, avant le sommet de Vilnius. D’autres politiciens américains ont offert des réponses moins qu’amicales à ces hésitations, comme le sénateur Jim Risch, un républicain de l’Indiana, qui a lancé l’idée d’expulser les deux pays de l’alliance au détriment de leur opposition.

Cela pourrait semer la consternation chez Rishi Sunak – comme la décision sur les bombes à fragmentation, cela met les États-Unis en désaccord avec la position du Royaume-Uni, qui est actuellement en faveur d’une adhésion accélérée à l’alliance pour l’Ukraine. Les partisans de l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance affirment que le comté a fait des progrès sur les problèmes de corruption, qui sont censés affliger largement la politique et les affaires ukrainiennes.

« Nous avons vu l’Ukraine évoluer, et évoluer rapidement », a déclaré mercredi le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, lors de la conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres.

« Bon nombre des exigences du plan d’action pour l’adhésion sont en train d’être satisfaites. La réforme de leurs forces armées se déroule alors qu’elles sont engagées dans un conflit et je pense que la position du Royaume-Uni est qu’il serait très favorable si nous abandonnions le plan d’action pour l’adhésion », a-t-il poursuivi.

La Russie reste également catégoriquement opposée à l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance occidentale, et la question est considérée comme l’un des facteurs moteurs de l’expansion des hostilités l’année dernière.