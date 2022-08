Biden dit que l’OTAN est “plus forte que jamais” avant d’approuver de nouveaux membres

Le président a déclaré que le bloc militaire était “indispensable” à la paix mondiale tout en ratifiant les candidatures d’adhésion de la Finlande et de la Suède

Le président américain Joe Biden a approuvé les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, affirmant que les nouveaux membres de l’alliance la rendront plus forte qu’elle ne l’a jamais été tout en promettant de défier la Russie et “autocrates” qui menacent la “Ordre basé sur des règles.”

S’exprimant quelques instants avant de signer mardi l’instrument américain de ratification de l’adhésion des États nordiques à l’OTAN, Biden a salué le collectif militaire dirigé par les États-Unis, affirmant qu’il avait assuré la sécurité des Américains et servi de “la base de notre sécurité dans le monde entier.”

« Notre alliance est plus étroite que jamais. Elle est plus solidaire que jamais. Et quand la Finlande et la Suède porteront le nombre d’alliés à 32, nous serons plus forts que jamais. a déclaré le président, ajoutant que les deux pays « ont des institutions démocratiques fortes, des armées fortes et des économies fortes et transparentes » et va “répondre à toutes les exigences de l’OTAN.”

Stimulées par l’offensive russe en Ukraine, la Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l’OTAN après des décennies de neutralité, en demandant officiellement leur adhésion en mai. Le bloc a rapidement répondu à ces demandes, Washington et d’autres États membres clés s’engageant à approuver leurs offres dès que possible.

Biden a directement condamné la Russie dans ses remarques de mardi, affirmant que le président Vladimir Poutine avait “a brisé la paix et la sécurité en Europe”. Il a ajouté que l’engagement de Washington envers l’OTAN est “plus important qu’il ne l’a jamais été” à un moment où “les autocrates remettent en cause les fondements mêmes d’un ordre fondé sur des règles”, faisant apparemment référence à l’action militaire de Moscou.

Alors que plus de 20 des 30 membres de l’OTAN ont ratifié leur adhésion, la Suède et la Finlande exigent le consentement unanime de l’alliance pour y adhérer. Tous deux ont d’abord fait face à une résistance farouche de la part de la Turquie, mais semblent avoir conclu des accords provisoires pour satisfaire aux conditions d’Ankara.

Bien que Moscou exprime depuis longtemps ses inquiétudes concernant l’expansion de l’OTAN vers l’est – la Finlande partage une frontière de 800 milles avec la Russie – le président Poutine a déclaré que la Russie “n’a aucun problème” avec l’un ou l’autre pays, et ne considère pas leur adhésion comme un “menace immédiate”.