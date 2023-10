Biden dit que l’occupation israélienne de Gaza serait une « grosse erreur », estime que le Hamas devrait être éliminé

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’une occupation israélienne de la bande de Gaza serait une « grave erreur ».

Biden a déclaré que le groupe militant Hamas ne représente pas tous les Palestiniens.

Il a exclu l’envoi de troupes américaines pour aider Israël dans le conflit, mais a déclaré que les États-Unis « leur fourniraient tout ce dont ils ont besoin ».

Toute décision d’Israël d’occuper à nouveau la bande de Gaza serait une « grave erreur », a déclaré le président américain Joe Biden dans une interview publiée dimanche, alors que les troupes israéliennes se préparaient à une invasion terrestre.

Israël, cherchant à se venger de l’attaque du Hamas le 7 octobre, a déclaré la guerre au groupe militant, lançant une campagne de bombardements incessante et avertissant plus d’un million de personnes dans le nord de Gaza de se déplacer vers le sud avant l’opération.

Interrogé par l’émission d’information CBS 60 Minutes s’il soutiendrait toute occupation de Gaza par l’allié américain, Biden a répondu : « Je pense que ce serait une grave erreur. »

Le Hamas « ne représente pas tout le peuple palestinien », a-t-il poursuivi.

Mais envahir et « éliminer les extrémistes » est une « exigence nécessaire », a-t-il ajouté.

L’attaque du Hamas a vu des combattants tirer, poignarder et brûler vifs plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils. Les attaques de représailles d’Israël dans les jours qui ont suivi ont rasé des quartiers et tué au moins 2 670 personnes à Gaza, en majorité des Palestiniens ordinaires.

Israël a été confronté à de graves avertissements sur les implications de l’envoi de troupes sur le terrain à Gaza, avec des groupes humanitaires mettant en garde contre un désastre humanitaire, les craintes d’une escalade du conflit et les défis liés à la séparation des militants des civils dans ce territoire pauvre et densément occupé.

Israël a occupé Gaza pour la première fois pendant la guerre des Six Jours en 1967, et ce n’est qu’en 2005 qu’elle a été entièrement restituée aux Palestiniens.

Un an plus tard, Israël a imposé un blocus aérien, terrestre et maritime sur cette bande de terre de 140 milles carrés (362 kilomètres carrés), qui est également bordée par l’Égypte et la mer Méditerranée.

En 2007, Israël a renforcé le blocus après que le Hamas a pris le contrôle de Gaza aux mains du mouvement laïc Fatah du président palestinien Mahmud Abbas.

SUIVEZ-LE EN DIRECT | EN DÉVELOPPEMENT : Israël rétablit l’approvisionnement en eau du sud de Gaza, des millions de personnes déplacées

Lorsqu’on lui a demandé si le Hamas – que Biden a décrit comme « une bande de lâches » – devait être complètement éliminé, il a répondu : « Oui, je le fais ».

« Mais il faut une autorité palestinienne. Il faut qu’il y ait une voie vers un Etat palestinien », a-t-il poursuivi, réitérant l’appel de longue date des Etats-Unis en faveur d’une solution à deux Etats.

Le journaliste de 60 Minutes, Scott Pelley, a également demandé à Biden s’il pouvait prévoir que les troupes américaines rejoindraient la guerre.

« Je ne pense pas que ce soit nécessaire », a répondu Biden, qui a retiré les troupes américaines d’Afghanistan et a insisté sur le fait qu’aucune ne serait envoyée pour aider l’Ukraine alors qu’elle empêche une invasion russe.

« Israël possède l’une des meilleures forces combattantes du pays. Je vous garantis que nous allons leur fournir tout ce dont ils ont besoin », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont déjà déployé deux porte-avions en Méditerranée orientale dans une puissante démonstration de soutien à Israël.