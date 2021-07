JOE Biden a apparemment soutenu la décision des Jeux olympiques d’interdire à Sha’Carri Richardson de participer à la course du 100 m en déclarant que « les règles sont les règles ».

Richardson, 21 ans, a été suspendue de la compétition pendant un mois par le Comité international olympique (CIO) après avoir été testée positive au THC, un produit chimique trouvé dans la marijuana.

Joe Biden a exprimé son point de vue lors d’une visite à Traverse City, Michigan Crédit : Twitter

Richardson s’est vu imposer une interdiction d’un mois après avoir été testé positif au THC Crédit : Getty

L’interdiction d’un mois signifie qu’elle ne pourra pas participer au 100 m aux Jeux de Tokyo, mais qu’elle pourra toujours participer au relais féminin car cela n’aura lieu qu’après le 27 juillet.

Le président a été sollicité pour ses commentaires lors d’une visite à Traverse City, Michigan, dans le cadre d’une visite du week-end du 4 juillet pour marquer les progrès des États-Unis dans la lutte contre Covid-19.

Joe Biden a déclaré aux journalistes: « Les règles sont des règles. »

Richardson, la femme la plus rapide d’Amérique, a précédemment déclaré dans un tweet « Je suis humaine » et a déclaré dans une interview à l’émission Today vendredi qu’elle avait été « déclenchée » par la mort de sa mère.

« J’ai été définitivement déclenchée et aveuglée par les émotions, aveuglée par la méchanceté, la souffrance et la dissimulation de la souffrance », a-t-elle déclaré.

« Je sais que je ne peux pas me cacher, donc d’une certaine manière, j’essayais de cacher ma douleur. »

Dans une «panique émotionnelle», elle a déclaré avoir pris de la marijuana, ce qui a entraîné l’échec de son test de dépistage de drogue.

«Je m’excuse pour le fait que je n’ai pas su contrôler mes émotions ou gérer mes émotions pendant cette période.

Richardson s’est excusé d’avoir fumé de l’herbe Crédit : Getty

Richardson a déclaré qu’elle avait été «déclenchée» par la mort de sa mère Crédit : Getty

« Qui suis-je pour te dire comment faire face ? Qui suis-je pour te dire que tu as tort de blesser ?

Elle a ajouté: « Je dis juste de ne pas me juger parce que je suis humaine.

« Je suis toi, il se trouve que je cours un peu plus vite. »

Après les procès de juin dans l’Oregon, Richardson a révélé que sa mère était décédée la semaine précédente.

Elle a déclaré à ESPN à l’époque: « Ma famille m’a gardé les pieds sur terre.

« Cette année a été folle pour moi. Depuis la semaine dernière, la perte de ma mère biologique, et je suis toujours là.

« La semaine dernière, j’ai appris que ma mère biologique était décédée et j’ai toujours choisi de poursuivre mes rêves, de venir toujours ici, toujours là pour rendre fière la famille que j’ai encore sur cette terre.

« Je leur suis très reconnaissant. Sans eux, il n’y aurait pas de moi. Sans ma grand-mère, il n’y aurait pas de Sha’Carri Richardson. Ma famille est mon tout, mon tout jusqu’au jour où j’ai fini. »

Biden était dans le Michigan pendant le week-end férié du 4 juillet Crédit : Reuters

Alexandria Ocasio-Cortez a qualifié la décision olympique de « raciste et coloniale » Crédit : AP

La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a fustigé la décision d’interdire Richardson, la qualifiant de « raciste et coloniale ».

« La criminalisation et l’interdiction du cannabis sont un instrument de politique raciste et coloniale », a déclaré vendredi Ocasio-Cortez. « Le CIO [International Olympic Committee] devrait reconsidérer sa suspension de Mme Richardson et de tout athlète pénalisé pour consommation de cannabis. »

Richardson a couru le 100 mètres en 10,86 secondes dans l’Oregon le mois dernier.

La course, cependant, a été provisoirement effacée du livre des records.

Son record de 10,72 secondes est le deuxième plus rapide au monde cette année derrière la médaillée d’or de Pékin et de Londres Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Richardson, qui avait été décrit comme le « meilleur espoir américain » dans les épreuves d’athlétisme, est estimé avoir une valeur nette d’environ 100 000 $, selon Exact Net Worth et Biography Daily.

Mais Spotsjone et Celebsagewiki affirment que la valeur nette de la star de l’athlétisme se situe entre 1 et 5 millions de dollars.

Le salaire moyen d’un sprinter aux États-Unis se situe entre 45 000 et 50 000 $ par an, plus Richardson a signé un accord avec Nike.