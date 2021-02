(Indépendant)

Le président Joe Biden a déclaré que son administration travaillait à reconstruire « les muscles des alliances démocratiques qui se sont atrophiés après quatre ans de négligence et d’abus » après le mandat de Donald Trump.

Lors de sa première visite au Département d’État américain jeudi, le président s’est engagé à se tenir à nouveau « côte à côte avec nos alliés et partenaires clés », tout en soulignant que « diriger par la diplomatie doit aussi signifier engager nos adversaires et nos concurrents diplomatiquement là où il est dans notre intérêt et fait progresser la sécurité du peuple américain. «

Il a déclaré qu’il « avait clairement indiqué au président Poutine, d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que les jours où les États-Unis se retournaient face à l’action agressive de la Russie » – soulignant les cyberattaques de la brèche SolarWinds et l’empoisonnement de figure de l’opposition Alexei Navalny – « sont finis ».

Le président américain a déclaré que M. Navalny « a été pris pour cible pour avoir dénoncé la corruption » et « devrait être libéré immédiatement et sans condition ».

Le président Biden a présenté une série d’initiatives de politique étrangère, y compris un examen mondial des forces armées américaines, la fin du soutien militaire américain à l’offensive saoudienne au Yémen et un décret sur le programme américain d’admission des réfugiés miné par l’administration Trump.

« L’Amérique est de retour. La diplomatie est de retour », a-t-il déclaré dans des remarques préparées.

« Nous devons affronter ce nouveau moment d’accélération des défis mondiaux – d’une pandémie à la crise climatique en passant par la prolifération nucléaire – qui ne sera résolu que par des nations travaillant ensemble dans une cause commune », a-t-il déclaré. « Cela doit commencer par la diplomatie, enracinée dans les valeurs démocratiques les plus chères aux États-Unis: défendre la liberté, défendre les opportunités, défendre les droits universels, respecter la primauté du droit, traiter chaque personne avec dignité. »

Plus suit …