WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré que le temps où les États-Unis «basculaient» vers le président russe Vladimir Poutine est révolu alors qu’il appelait à la libération immédiate du chef de l’opposition russe Alexei Navalny.

Lors de sa première visite au département d’État en tant que président jeudi, Biden a émis sa plus ferme condamnation de Poutine alors que de grandes manifestations ont éclaté dans toute la Russie après l’emprisonnement de Navalny. Des milliers de manifestants ont été arrêtés.

Le nouveau président américain cherchait également à faire comprendre au monde qu’il s’éloignait dramatiquement de Poutine après la présidence du républicain Donald Trump, qui a évité la confrontation directe et a souvent cherché à minimiser les actions malveillantes du dirigeant russe.

Navalny, un militant anti-corruption et l’ennemi politique le plus déterminé de Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’une convalescence de cinq mois en Allemagne après un empoisonnement par un agent neurotoxique, qu’il a imputé au Kremlin.

Le secrétaire d’État Antony Blinken écoute le président Joe Biden prononcer une allocution devant le personnel du département d’État, jeudi 4 février 2021, à Washington. (Photo AP / Evan Vucci)

«J’ai clairement indiqué au président Poutine, d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que l’époque où les États-Unis se retournaient face aux actions agressives de la Russie – interférer avec nos élections, cyberattaques, empoisonner ses citoyens – était révolue, »A déclaré Biden, qui s’est entretenu la semaine dernière avec Poutine dans ce que les responsables de la Maison Blanche ont appelé un premier échange tendu. «Nous n’hésiterons pas à augmenter les coûts pour la Russie et à défendre nos intérêts vitaux et notre peuple.»

Les commentaires de Biden sur la Russie sont intervenus alors qu’il affirmait une large réinitialisation de la politique étrangère américaine, notamment en annulant l’ordre de Trump de retirer les troupes américaines stationnées en Allemagne, en mettant fin au soutien à l’offensive militaire de l’Arabie saoudite au Yémen et en promettant de soutenir les droits de la LBGTQ en tant que pierre angulaire de la diplomatie.

Utilisant la visite pour expliquer en quoi sa politique étrangère différerait de celle de son prédécesseur, Biden a appelé à un retour au «fil de terre de notre puissance mondiale». Il a cherché à renforcer le corps diplomatique, dont beaucoup étaient découragés par la politique et le ton de Trump.

«L’Amérique est de retour. La diplomatie est de retour », a déclaré Biden au personnel du département d’État avant de prononcer son discours de politique étrangère. « Vous êtes au centre de tout ce que j’ai l’intention de faire. Vous en êtes le coeur. Nous allons reconstruire nos alliances »

Avec l’effort diplomatique le plus public de Biden de sa jeune présidence, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’il espérait envoyer un signal sans ambiguïté au monde que les États-Unis sont prêts à reprendre leur rôle de leader mondial après quatre ans au cours desquels Trump a fait pression sur une Premier »agenda.

Il a proposé une liste de problèmes dans lesquels il a déclaré qu’il renverserait la politique de Trump ou forgerait différentes priorités, notamment en abandonnant le plan de l’ancien président de retirer environ 9500 des quelque 34500 soldats américains stationnés en Allemagne. La nation européenne abrite des installations militaires américaines clés telles que la base aérienne de Ramstein et le quartier général du commandement européen américain et du commandement américain pour l’Afrique.

Trump a annoncé le retrait après avoir accusé à plusieurs reprises l’Allemagne de ne pas payer suffisamment pour sa propre défense, qualifiant l’allié de longue date de l’OTAN de «délinquant» pour ne pas avoir dépensé 2% de son PIB pour la défense, la référence de l’alliance.

Aucune réduction ni modification n’a été apportée aux niveaux des troupes américaines depuis l’annonce de Trump. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a fait allusion à un probable réexamen de l’ordre lors d’une conversation avec son homologue allemand la semaine dernière, a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’exprime lors d’un point de presse à la Maison Blanche, jeudi 4 février 2021, à Washington. (Photo AP / Evan Vucci)

Biden a également signé jeudi un mémorandum présidentiel qui traite des protections pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer du monde entier. Le mémorandum, qui s’appuie sur les directives émises par l’administration Obama en 2011, ordonne aux fonctionnaires du département d’État et aux autres fonctionnaires fédéraux travaillant à l’étranger de veiller à ce que les efforts d’assistance diplomatique et étrangère des États-Unis favorisent et protègent les droits des LGBTQ.

Biden a également annoncé son intention d’augmenter le plafond du nombre de réfugiés admis aux États-Unis à plus de huit fois le niveau auquel l’administration Trump l’a laissé. Trump a considérablement réduit le plafond à seulement 15000.

Le plan de Biden le porterait à 125 000, dépassant de 15 000 le plafond fixé par le président Barack Obama avant de quitter ses fonctions. Biden, par décret, a également appelé à l’annulation des règles de l’ère Trump qui entraînaient un contrôle excessif des candidats, une augmentation de la capacité de traitement des demandes de réfugiés et d’autres étapes.

Mark Hetfield, président de l’agence de réinstallation des réfugiés HIAS basée dans le Maryland, a déclaré que l’annonce ne conduirait pas à des changements du jour au lendemain, mais a applaudi l’ordre de Biden en tant que « examen direct du programme afin que l’Amérique puisse à nouveau montrer l’exemple en matière de protection des réfugiés. . «

Biden, en revanche, a choisi le confident de longue date Antony Blinken pour être son secrétaire d’État, dans le but de redynamiser un corps diplomatique américain qui avait été épuisé et démoralisé sous quatre ans sous l’administration Trump.

Il a été accueilli par des employés désireux d’apprendre que la diplomatie est revenue en tête de l’agenda présidentiel et que l’expertise des agents du service extérieur de longue date sera appréciée.

«Je promets que je vous soutiendrai», a déclaré Biden au personnel du département. «Et j’attends de vous que vous ayez le dos du peuple américain.»

Bien que les premières nominations et nominations de Biden à des postes de responsabilité dans l’État aient fortement évolué vers les nominations politiques, le président et Blinken se sont engagés à promouvoir les membres du personnel de carrière.

À cette fin, le Biden a annoncé qu’il nommait un diplomate américain de longue date pour le Moyen-Orient, Tim Lenderking, comme son envoyé spécial au Yémen. Cette décision intervient alors que Biden cherche une fin diplomatique à la campagne militaire menée par l’Arabie saoudite qui a aggravé les souffrances humanitaires dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.

Lenderking, membre de carrière du service extérieur, a servi en Arabie saoudite, au Koweït et dans d’autres pays du Moyen-Orient et ailleurs.

La visite du département d’État intervient après que Biden a décidé mercredi de prolonger le dernier traité limitant les stocks d’armes nucléaires russes et américains, agissant juste deux jours avant l’expiration du pacte. Cela fait également suite à un coup d’État au Myanmar qui est apparu comme un premier terrain d’essai de l’approche de Biden en matière de multilatéralisme.

Un tribunal de Moscou a condamné mardi Navalny à la prison pour plus de deux ans et demi, estimant qu’il avait violé les conditions de sa probation lors de sa convalescence en Allemagne. Biden a de nouveau appelé à la libération de Navalny.

« Monsieur. Navalny, comme tous les citoyens russes, a droit à ses droits en vertu de la constitution russe », a déclaré Biden. «Il a été ciblé, ciblé pour avoir dénoncé la corruption. Il devrait être libéré immédiatement et sans condition. »