Biden dit que les États-Unis savent “avec certitude” que le journaliste américain Austin Tice est détenu par la Syrie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a appelé mercredi la Syrie à libérer le journaliste et vétéran américain Austin Tice, affirmant que le gouvernement américain sait “avec certitude” qu’il est détenu par le régime syrien.

Tice, un vétéran du US Marine Corps et originaire de Houston, au Texas, s’est rendu en Syrie en mai 2012 en tant que journaliste indépendant avant sa dernière année à la Georgetown Law School. Il a été enlevé à un poste de contrôle à l’ouest de Damas, la capitale syrienne, en août 2012.

“Nous savons avec certitude qu’il a été détenu par le régime syrien”, a déclaré Biden mercredi. “Nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement syrien de travailler avec nous afin que nous puissions ramener Austin à la maison. À l’occasion du dixième anniversaire de son enlèvement, j’appelle la Syrie à mettre fin à cela et à nous aider à le ramener à la maison.”

Une vidéo de 43 secondes a fait surface en ligne environ cinq semaines après la capture de Tice qui le montrait entouré de ce que sa famille a décrit comme un “groupe inhabituel de djihadistes apparents”.

LA SENTENCE DE BRITTNEY GRINER REMET EN LUMIÈRE LES RELATIONS TENDUES ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA RUSSIE

Tice, qui avait les yeux bandés, a marmonné “Oh Jésus” à plusieurs reprises dans la vidéo. Il n’a pas été entendu depuis.

“La famille Tice mérite des réponses, et plus important encore, elle mérite d’être rapidement réunie avec Austin”, a déclaré Biden mercredi. “Nous sommes aux côtés des nombreux proches d’Austin, et nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas ramené Austin à la maison.”

Les parents de Tice ont poussé l’administration Biden à s’engager diplomatiquement avec le gouvernement syrien pour obtenir la libération de leur fils.

“C’est juste un homme incroyable”, a déclaré sa mère, Debra Tice, à “Fox & Friends First” en mai. “Eagle Scout, vétéran, capitaine du Corps des Marines des États-Unis, diplômé de la Georgetown School of Foreign Service, et sa chose préférée dans le monde entier est d’être l’aîné de nos sept enfants.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Syrie a nié le détenir, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a demandé mercredi à la Syrie de “reconnaître la détention d’Austin et de tous les autres ressortissants américains détenus en Syrie”.

“L’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, Roger Carstens, continuera de dialoguer avec le gouvernement syrien en étroite coordination avec la Maison Blanche, Hostage Recovery Fusion Cell et notre équipe ici au département d’État”, a déclaré Blinken.