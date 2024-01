Biden dit que les États-Unis « réagiront » après qu’une frappe de drone menée par un groupe soutenu par l’Iran ait tué trois soldats américains en Jordanie

COLUMBIA, Caroline du Sud (AP) — Le président Joe Biden a déclaré dimanche que les États-Unis « répondront » après trois soldats américains ont été tués et des dizaines d’autres ont été blessés lors d’une frappe nocturne de drone dans le nord-est Jordan près de la frontière syrienne. Biden blâmé Milices soutenues par l’Iran pour les premiers morts américains après des mois de frappes menées par de tels groupes contre les forces américaines à travers le Moyen-Orient depuis le début de la guerre. Guerre Israël-Hamas.

Biden, qui voyageait en Caroline du Sud, a demandé une minute de silence lors d’une apparition dans la salle de banquet d’une église baptiste.

« Nous avons eu une journée difficile hier soir au Moyen-Orient. Nous avons perdu trois âmes courageuses dans une attaque contre l’une de nos bases”, a-t-il déclaré. Après la minute de silence, a ajouté Biden, “et nous répondrons”.

Avec un risque croissant d’escalade militaire Dans la région, les responsables américains s’efforçaient d’identifier de manière concluante le groupe précis responsable de l’attaque, mais ils ont estimé que l’un des nombreux groupes soutenus par l’Iran était derrière cette attaque.

Biden a déclaré dans une déclaration écrite que les États-Unis « demanderont des comptes à tous les responsables au moment et de la manière (de) notre choix ». Secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré “nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts”.

Les combattants soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie ont commencé à évacuer leurs postes, craignant les frappes aériennes américaines, selon Omar Abu Layla, un militant basé en Europe qui dirige le média Deir Ezzor 24. Il a déclaré à l’Associated Press que ces zones sont les bastions de Mayadeen et Boukamal.

Le commandement central américain a déclaré qu’au moins 34 soldats avaient été blessés par le drone d’attaque à sens unique, dont huit avaient été transportés hors de Jordanie pour des soins de suivi. Il décrit les huit comme étant dans un état stable.

Le gros drone a frappé une base de soutien logistique en Jordanie connue sous le nom de Tour 22. Elle se trouve le long de la frontière syrienne et est largement utilisée par les troupes impliquées dans la mission de conseil et d’assistance des forces jordaniennes.

Le Commandement central a déclaré qu’environ 350 membres de l’armée et de l’air américaines étaient déployés dans la base. Les trois personnes tuées et la plupart des blessés étaient des soldats de l’armée, selon plusieurs responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour donner des détails qui n’ont pas encore été rendus publics.

La petite installation, que la Jordanie ne divulgue pas publiquement, comprend des troupes américaines d’ingénierie, d’aviation, de logistique et de sécurité. Austin a déclaré que les troupes avaient été déployées là-bas « pour œuvrer à la défaite durable de l’Etat islamique ». Trois responsables ont déclaré que le drone avait frappé près des dortoirs des troupes, ce qui, selon eux, expliquait le nombre élevé de victimes.

La base militaire américaine d’al-Tanf en Syrie se trouve à seulement 20 kilomètres (12 miles) au nord de la tour 22. L’installation jordanienne constitue une plateforme logistique essentielle pour les forces américaines en Syrie, y compris celles d’al-Tanf, qui se trouve près de la frontière. de l’Irak, de la Syrie et de la Jordanie se croisent.

Dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle jordanienne Petra, le pays a « condamné l’attaque terroriste » qui a visé les troupes américaines. Ce rapport décrivait la frappe de drone comme ciblant « un avant-poste à la frontière avec la Syrie » et affirmait qu’elle n’avait blessé aucun soldat jordanien.

“La Jordanie continuera à lutter contre le terrorisme et le trafic de drogues et d’armes à travers la frontière syrienne vers la Jordanie, et affrontera avec fermeté et détermination quiconque tente d’attaquer la sécurité du royaume”, a déclaré le communiqué attribué à Muhannad Mubaidin, porte-parole du gouvernement. , dit.

Les troupes américaines utilisent depuis longtemps la Jordanie, royaume frontalier de l’Irak, d’Israël, des territoires palestiniens de Cisjordanie, de l’Arabie saoudite et de la Syrie, comme point de base. Quelque 3 000 soldats américains sont généralement stationnés en Jordanie.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, les milices soutenues par l’Iran ont frappé plus de 60 fois des installations militaires américaines en Irak et en Syrie plus de 90 fois, avec une combinaison de drones, de roquettes, de mortiers et de missiles balistiques. L’attaque de dimanche était la première visant les troupes américaines en Jordanie pendant la guerre entre Israël et le Hamas et la première à entraîner la perte de vies américaines. De très nombreux membres du personnel américain ont été blessés, dont certains ont subi des traumatismes crâniens, lors des attaques.

Les milices ont déclaré que leurs frappes étaient des représailles au soutien de Washington à Israël dans la guerre à Gaza et qu’elles visaient à repousser les forces américaines hors de la région.

Lundi, le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté l’accusation américaine selon laquelle Téhéran était derrière l’attaque du drone », selon l’agence de presse officielle IRNA. Le porte-parole du ministère, Nasser Kanaani, a déclaré que « la République islamique d’Iran n’a aucun rôle dans les décisions des groupes de résistance sur la manière dont ils soutiennent la nation palestinienne ou défendent leur peuple ».

L’Iran, a déclaré Kanaani, surveille de près les développements dans la région et a souligné que « la responsabilité des conséquences des accusations provocatrices contre l’Iran incombera à ceux qui soulèvent des allégations sans fondement ».

Ces derniers mois, les États-Unis ont frappé des cibles en Irak, en Syrie et au Yémen pour répondre aux attaques contre les forces américaines dans la région et pour dissuader les rebelles Houthis soutenus par l’Iran de continuer à menacer les navires commerciaux dans la mer Rouge.

« Je suis convaincu que l’administration Biden réagira de manière délibérée et proportionnelle », a déclaré le sénateur Jack Reed, D.I., qui dirige la commission sénatoriale des services armés.

Les Républicains au Congrès ont déclaré que l’approche de l’administration n’avait pas réussi à dissuader les adversaires américains dans la région.

« Nous avons besoin d’une réinitialisation majeure de notre politique au Moyen-Orient pour protéger nos intérêts de sécurité nationale », a déclaré le républicain Michael McCaul du Texas, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Le sénateur Lindsay Graham, RS.C., est allé plus loin, exhortant l’administration « à frapper des cibles importantes en Iran, non seulement en représailles à la mort de nos forces, mais aussi à titre de dissuasion contre une agression future. La seule chose que le régime iranien comprend, c’est la force.»

Biden, qui était à Columbia, en Caroline du Sud, dimanche, a été briefé dans la matinée par Austin, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le conseiller principal adjoint à la sécurité nationale Jon Finer, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Dans l’après-midi, il a rencontré virtuellement le vice-président Kamala Harris et son équipe de sécurité nationale pour faire le point.

Le président, dans la déclaration écrite, l’a qualifié d’« attaque méprisable et totalement injuste » et a déclaré que les militaires « risquaient leur propre sécurité pour celle de leurs compatriotes américains, et de nos alliés et partenaires avec lesquels nous sommes dans la lutte contre terrorisme. C’est un combat que nous ne cesserons pas.

La Syrie est toujours en pleine guerre civile et constitue depuis longtemps une rampe de lancement pour les forces soutenues par l’Iran, notamment la milice libanaise Hezbollah. L’Irak compte également plusieurs milices chiites soutenues par l’Iran.

La Jordanie, un allié fidèle de l’Occident et une puissance cruciale à Jérusalem pour sa surveillance des lieux saints, est soupçonné d’avoir lancé des frappes aériennes en Syrie pour perturber les trafiquants de drogue, dont un qui a tué neuf personnes au début du mois.

Un groupe de coordination des factions soutenues par l’Iran, connu sous le nom de Résistance islamique en Irak, avait affirmé plus tôt avoir lancé des attaques de drones explosifs ciblant trois zones en Syrie, ainsi qu’une zone à l’intérieur de la « Palestine occupée ». Le groupe a revendiqué la responsabilité de dizaines d’attaques contre des bases abritant des troupes américaines en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Trois responsables de milices soutenues par l’Iran en Irak, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question avec les journalistes, ont déclaré que l’attaque de drone contre la base en Jordanie avait été lancée par l’un des groupes irakiens. Aucune faction n’a encore officiellement revendiqué la responsabilité.

Des responsables ont déclaré que l’armée américaine ne suivait aucune autre attaque contre ses forces dimanche dans la région.

___

Baldor a rapporté de Washington. les rédacteurs d’Associated Press Nasser Karimi à Téhéran, en Iran ; Bassem Mroue et Abby Sewell à Beyrouth ; Qassim Abdul-Zahra à Bagdad ; Omar Akour à Amman, en Jordanie, et Jon Gambrell à Jérusalem ont contribué à ce rapport.