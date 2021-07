Biden dit que les États-Unis n’envoient pas de troupes

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis n’avaient pas l’intention d’envoyer des troupes en Haïti à la suite de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise.

« Nous envoyons uniquement des Marines américains à notre ambassade pour nous assurer qu’ils sont en sécurité et que rien n’est détraqué du tout. Mais l’idée d’envoyer des forces américaines en Haïti n’est pas à l’ordre du jour en ce moment », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse. conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel jeudi.

Des responsables haïtiens ont demandé la semaine dernière aux États-Unis de déployer des troupes pour protéger les infrastructures critiques dans ce pays des Caraïbes après l’assassinat du président. Les remarques de Biden confirment les rapports précédents des responsables de la Maison Blanche selon lesquels les États-Unis ne prévoient pas de déployer des troupes.

Mathias Pierre, le ministre des élections d’Haïti, a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’il pensait que la demande de troupes américaines restait pertinente. Il a noté qu’Haïti doit créer un environnement sûr pour les prochaines élections dans 120 jours.

« Ce n’est pas une porte fermée. L’évolution de la situation déterminera le résultat », a déclaré Pierre à AP. « En attendant, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour stabiliser le pays, revenir à un environnement normal et organiser des élections tout en essayant de trouver un accord politique avec la plupart des partis politiques. »

Moise a été abattu dans sa résidence privée de Port-au-Prince la semaine dernière par un groupe d’hommes armés, alimentant davantage les troubles politiques dans ce pays des Caraïbes, qui était déjà en proie à la violence des gangs et aux protestations contre le régime de plus en plus autoritaire de l’ancien président.