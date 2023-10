Biden dit que les États-Unis « ne quitteront pas » l’Ukraine dans un contexte de crise budgétaire | Guerre Russie-Ukraine

Le président américain rassure ses alliés et Kiev après un accord budgétaire de dernière minute au Congrès qui axe le financement du pays déchiré par la guerre.

Le président américain Joe Biden a déclaré que l’aide à l’Ukraine continuerait d’affluer pour le moment alors qu’il cherche à rassurer les alliés sur le soutien continu à l’effort de guerre.

Mais le temps presse, a déclaré dimanche le président dans un avertissement au Congrès, qui a voté pour éviter une fermeture du gouvernement en adoptant un plan de financement à court terme qui a supprimé l’aide à l’Ukraine dans la lutte contre la Russie.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden.

« Nous avons du temps, pas beaucoup de temps et il y a un sentiment d’urgence écrasant », a-t-il déclaré, soulignant que le projet de loi de financement ne dure que jusqu’à la mi-novembre.

Biden a exhorté le Congrès à négocier un programme d’aide dès que possible.

« La grande majorité des deux partis – démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants – soutiennent l’aide à l’Ukraine et à l’agression brutale que lui impose la Russie », a-t-il déclaré dans un discours prononcé à la Maison Blanche.

« Arrêtez de jouer à des jeux. Faites-le », a déclaré Biden, ajoutant qu’il s’attendait à ce que le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, obtienne bientôt l’adoption d’un projet de loi distinct pour le financement de l’Ukraine.

« Je veux assurer nos alliés américains, le peuple américain et le peuple ukrainien que vous pouvez compter sur notre soutien. Nous ne partirons pas », a-t-il déclaré.

Suspendu dans la balance

Malgré les tentatives de Biden pour rassurer Kiev, l’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine est en jeu après un accord de dernière minute visant à éviter une fermeture du gouvernement.

Bien que le compromis trouvé au Congrès dimanche soir ait supprimé de nouveaux financements pour l’Ukraine face à l’opposition des républicains les plus radicaux, on ne sait toujours pas ce qui pourrait se passer ensuite.

Biden et son parti démocrate affirment que les États-Unis ont le devoir d’aider l’Ukraine à résister à l’invasion du président russe Vladimir Poutine, avertissant que ne pas le faire pourrait enhardir d’autres pays à l’avenir.

Mais la question est devenue tellement politisée à Washington que le sort de l’aide militaire vitale est désormais menacé, au moment même où Kiev tente de progresser dans sa lente contre-offensive avant l’arrivée de l’hiver.

Les États-Unis ont été un soutien majeur à l’Ukraine après son invasion par la Russie l’année dernière, et Biden a cherché à rallier le monde, ainsi que son propre pays, pour maintenir ce soutien.

Biden a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une visite à Washington le mois dernier que le fort soutien américain à sa guerre visant à repousser les envahisseurs russes serait maintenu malgré l’opposition de certains législateurs républicains.

Biden a exhorté les républicains à agir rapidement pour éviter une nouvelle crise en novembre.

« La politique de la corde raide doit cesser. Et il ne devrait pas y avoir une autre… crise », a-t-il déclaré. « J’exhorte fortement mes amis républicains du Congrès à ne pas attendre. Ne perdez pas de temps comme vous l’avez fait tout l’été. Adoptez un accord budgétaire d’un an. Honorez l’accord que nous avons conclu il y a quelques mois.

Biden a refusé de se prononcer sur la question de savoir si les démocrates devraient soutenir McCarthy s’il avait besoin de leurs votes pour conserver son poste de président de la Chambre. Le président a déclaré qu’il laisserait aux dirigeants démocrates du Congrès le soin de décider.

Les États-Unis ont approuvé quatre séries d’aides à l’Ukraine en réponse à l’invasion russe, pour un montant total d’environ 113 milliards de dollars, une partie de cet argent étant destinée au réapprovisionnement des équipements militaires américains envoyés sur les lignes de front. En août, Biden a appelé le Congrès à prévoir 24 milliards de dollars supplémentaires.