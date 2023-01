Biden dit que les États-Unis ne fourniront pas de F-16 à l’Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne fourniraient pas aux forces armées ukrainiennes les avions de combat F-16 de fabrication américaine que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les membres de son gouvernement ont demandés.

M. Biden s’adressait aux journalistes à son retour à la Maison Blanche lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis offriraient les chasseurs multirôles monomoteurs à Kyiv.

Il a répondu : « Non ».

La déclaration du président intervient au milieu d’une nouvelle pression des responsables du Pentagone pour fournir les jets, qui sont fabriqués par Lockheed Martin et utilisés par divers alliés américains, à la suite de sa décision d’autoriser Kyiv à acquérir des chars M1 Abrams de fabrication américaine.

Le gouvernement de M. Zelensky a fait pression à plusieurs reprises sur Washington pour l’avion moderne, ce qui constituerait une amélioration significative par rapport aux chasseurs MiG et Sukhoi de l’ère soviétique que les pilotes de l’armée de l’air ukrainienne utilisent depuis que le pays a obtenu son indépendance après la chute de l’Union soviétique.

Mais M. Biden et ses assistants ont rejeté à plusieurs reprises les appels de M. Zelensky pour les combattants, se concentrant plutôt sur la fourniture d’artillerie, de blindages et d’armes de défense aérienne au sol telles que le système de missiles sol-air Patriot que les soldats ukrainiens sont actuellement formés. utiliser.

Un responsable du Pentagone a déclaré politique la semaine dernière qu’il n’y avait pas eu de décision finale sur la fourniture des chasseurs avancés à Kyiv et a déclaré qu’il ne pensait pas que le ministère de la Défense s’y opposait.

Au cours du week-end, le conseiller de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a déclaré que Kyiv devait montrer à Washington et à l’Occident comment les jets renforceraient l’effort de guerre et couvriraient les véhicules blindés qui sont actuellement fournis aux forces ukrainiennes.

« Nous devons parler raisonnablement et leur dire, par exemple, ‘ceci et cela réduira les décès, cela réduira la charge sur les infrastructures. Cela réduira les menaces à la sécurité du continent européen, cela maintiendra la localisation de la guerre. Et nous le faisons », a-t-il déclaré.

Malgré le refus du président de toute intention de fournir l’avion à l’armée de l’air ukrainienne, il est possible que M. Biden change de ton.

Au début de la guerre l’année dernière, les États-Unis ont refusé d’autoriser le transfert d’armes dites offensives telles que les chars M1 et les Patriots, de peur de donner l’impression d’aggraver le conflit.

Un an plus tard, M. Biden a approuvé les transferts des deux systèmes d’armes à Kyiv.

Avec des rapports supplémentaires par les agences