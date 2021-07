Biden dit que les États-Unis mettront en garde les entreprises contre la situation à Hong Kong

« Et il s’agit donc plutôt d’un avis sur ce qui peut arriver à … Hong Kong. C’est aussi simple que cela et aussi compliqué que cela », a-t-il ajouté, selon une transcription de la Maison Blanche de ses remarques.

« La situation à Hong Kong se détériore. Et le gouvernement chinois ne tient pas son engagement de faire comment il traiterait … avec Hong Kong », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse jeudi avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Hong Kong, une plaque tournante des affaires en Asie, est devenue une question litigieuse dans les relations américano-chinoises qui sont fragiles depuis un différend sur les tarifs commerciaux, la concurrence sur la technologie et l’origine de la pandémie de Covid-19.

« De manière générale, nous cherchons à garantir que les entreprises puissent opérer dans un environnement réglementaire stable, prévisible et équitable dans le monde entier », a déclaré Price lors d’un point de presse, interrogé sur le conseil aux entreprises sur Hong Kong.

« Et les risques liés à l’état de droit qui étaient auparavant limités à la Chine continentale sont maintenant de plus en plus préoccupants à Hong Kong. C’est une grande préoccupation pour nous. C’est une grande préoccupation pour la communauté des affaires américaine. C’est une grande préoccupation pour la communauté internationale des affaires, » il ajouta.