Le PRESIDENT Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis doivent apporter « un vrai changement » aux Noirs américains après que Derek Chauvin ait été reconnu coupable.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le président a également critiqué les «agitateurs» pour avoir provoqué des émeutes après l’annonce du verdict.

Joe Biden a fait des remarques sur le verdict de culpabilité de Derek Chauvin à la Maison Blanche aujourd’hui Crédit: AP

Chauvin est considéré comme son verdict de culpabilité est rendu mardi

Le président Joe Biden a qualifié mardi la condamnation pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans la mort de George Floyd de « pas en avant », mais a déclaré qu’un tel verdict était beaucoup trop rare dans un pays en proie au racisme systémique.

« Cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique », a déclaré Biden dans des remarques de la Maison Blanche.

Mais Biden a déclaré que le verdict de culpabilité était « trop ​​rare » et « pas assez ».

En mai dernier, George Floyd a été assassiné après que le policier Derek Chauvin s’est agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes.

« C’était un meurtre en pleine lumière du jour et cela a arraché les œillères du monde entier à voir », a déclaré Biden.

«Le racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation.»

L’avocat Ben Crump et la famille de George Floyd ont parlé au téléphone avec le président Biden alors que Derek Chauvin était reconnu coupable

Chauvin est emmené menotté après avoir été reconnu coupable

« C’est le moment pour ce pays de se rassembler, de s’unir en tant qu’Américains », a-t-il ajouté dans des remarques télévisées à l’échelle nationale.

Cependant, le président a mis en garde contre ceux qui pourraient exploiter les émotions brutes après le verdict.

« Il y a ceux qui chercheront à exploiter les émotions brutes du moment – des agitateurs et des extrémistes qui ne s’intéressent pas à la justice sociale », a-t-il prévenu.

« Nous ne pouvons pas les laisser réussir. »

« Cela peut être un moment de changement important », a déclaré le président, clôturant le discours présidentiel de près de 10 minutes.

Cela vient après que le policier tueur Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd sur tous les chefs d’accusation, ce qui a suscité les applaudissements de la foule au palais de justice après un procès historique.

L’ancien officier de 45 ans risque une peine maximale de 75 ans de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Le jury de diversité raciale – anonyme et séquestré du monde extérieur – a délibéré pendant environ 10 heures et demie avant de rendre son verdict mardi.

Le président Biden s’est entretenu avec la famille de George Floyd à la suite du verdict de culpabilité de Derek Chauvin.

L’avocat Ben Crump a partagé un vidéo du moment où le président a appelé pour parler à la famille de Floyd et parler de la manière dont justice est rendue.

« Rien ne va améliorer les choses », a déclaré Biden. « Au moins Dieu, maintenant il y a un peu de justice. »

‘TELLEMENT SOULAGÉ’

Biden a déclaré que lui et son vice-président Kamala Harris regardaient le procès.

«Nous sommes tous tellement soulagés», a-t-il dit, ajoutant: «Coupable des trois chefs d’accusation».

«C’est vraiment important», a-t-il ajouté.

Le vice-président Kamala Harris, qui a également fait une déclaration à la Maison Blanche pour saluer le verdict, a ensuite évoqué le «courage» et la «force» de la famille.

« C’est un jour de justice en Amérique », a déclaré Harris au téléphone à la famille de Floyd.

Elle a dit à la famille qu’ils étaient «de vrais leaders en ce moment où nous avions besoin de vous».

«Au nom et à la mémoire de George, nous allons nous assurer que son héritage est intact et que l’histoire reviendra sur ce moment et saura que… il a dû tant sacrifier, votre famille l’a fait aussi.

« Nous croyons vraiment qu’avec votre leadership et avec le président que nous avons à la Maison Blanche, nous allons faire sortir quelque chose de bien de cette tragédie. »

Pendant ce temps, des milliers de soldats de la Garde nationale ont été enrôlés à Minneapolis alors que la ville se prépare à d’éventuelles émeutes lorsque le verdict du procès de Derek Chauvin a été rendu.

Le major général Shawn Manke a déclaré que plus de 3 000 soldats de la Garde nationale avaient été déployés à Saint-Paul et au Minnesota en prévision de possibles troubles, a rapporté le Wall Street Journal.

Des photos montrent des manifestants rassemblés à Minneapolis en attendant que le verdict de Chauvin soit annoncé.

Plus de 3000 soldats de la Garde nationale ont été enrôlés dans

Les gens se réjouissent de la révélation du verdict de culpabilité de Chauvin