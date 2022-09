Biden dit que les États-Unis défendraient Taïwan contre l’invasion chinoise

Le président Joe Biden a déclaré que les forces américaines défendraient Taiwan si la Chine tentait d’envahir l’île autonome revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire, ajoutant aux manifestations de soutien officiel américain à la démocratie insulaire.

Biden a dit “oui” lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview diffusée dimanche sur CBS News 60 minutes programme si “les forces américaines, les hommes et les femmes américains défendraient Taiwan en cas d’invasion chinoise”.

Invité à commenter, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que la politique américaine envers Taiwan n’avait pas changé. Cette politique indique que Washington veut voir le statut de Taiwan résolu pacifiquement, mais ne dit pas si des forces américaines pourraient être envoyées en réponse à une attaque chinoise.

“Le président l’a déjà dit, y compris à Tokyo plus tôt cette année. Il a également précisé à l’époque que notre politique à Taiwan n’avait pas changé. Cela reste vrai”, a déclaré le porte-parole.

La tension monte à la suite des efforts déployés par le gouvernement du président chinois Xi Jinping pour intimider Taïwan en tirant des missiles dans la mer voisine et en faisant voler des avions de combat à proximité au milieu des visites à Taipei de personnalités politiques, dont la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Un chasseur de défense autochtone AIDC F-CK-1 Ching-kuo est photographié lors d’un exercice militaire à tir réel à Pingtung, Taïwan, le 7 septembre. (Ann Wang/Reuters)

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé lundi sa “sincère gratitude” à Biden pour “avoir confirmé la promesse inébranlable de sécurité du gouvernement américain à Taiwan”.

Taïwan “résistera à l’expansion autoritaire et à l’agression” et “approfondira le partenariat étroit en matière de sécurité” avec Washington et d’autres gouvernements “avec une pensée similaire” pour protéger la stabilité régionale, selon le communiqué.

Split après la guerre civile de 1949

Washington est obligé par la loi fédérale de veiller à ce que Taïwan ait les moyens de se défendre mais ne dit pas si des forces américaines seraient envoyées. Les États-Unis n’ont pas de relations formelles avec l’île mais entretiennent des relations diplomatiques informelles.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après une guerre civile qui s’est terminée avec le Parti communiste aux commandes du continent. Les deux gouvernements disent qu’ils ne forment qu’un seul pays mais se disputent celui qui a le droit d’être le leader national.

Pékin critique les contacts étrangers officiels avec le gouvernement élu de Taiwan comme un encouragement à rendre son indépendance de facto permanente, une étape qui, selon la partie continentale, conduirait à la guerre.

Washington dit qu’il ne soutient pas l’indépendance formelle de Taïwan, une position répétée par Biden dans l’interview diffusée dimanche.

“Taiwan porte ses propres jugements sur son indépendance”, a déclaré le président. “Nous n’encourageons pas leur indépendance.”

En mai, Biden a dit “oui” lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse à Tokyo s’il était prêt à s’impliquer militairement pour défendre Taiwan si la Chine envahissait.