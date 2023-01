Biden dit que les Américains devraient “faire attention” à l’héritage de MLK

ATLANTE –

Le président américain Joe Biden a effectué dimanche un pèlerinage historique à “l’église de la liberté de l’Amérique” pour marquer l’anniversaire de Martin Luther King Jr., affirmant que la démocratie était à un moment périlleux et que la vie et l’héritage du leader des droits civiques “nous montrent le chemin et nous devrions Faites attention.”

En tant que premier président en exercice à prononcer un sermon le dimanche matin à l’église baptiste King’s Ebenezer, Biden a cité la question révélatrice que King lui-même a posée une fois à la nation.

“Il a dit:” Où allons-nous à partir d’ici? “, A déclaré Biden depuis la chaire. “Eh bien, mon message à cette nation en ce jour est que nous allons de l’avant, nous allons ensemble, quand nous choisissons la démocratie plutôt que l’autocratie, une communauté bien-aimée plutôt que le chaos, quand nous choisissons les croyants et les rêves, pour être des faiseurs, pour ne pas avoir peur, toujours garder la foi.”

Dans un pays divisé à seulement deux ans d’une insurrection violente, “la bataille pour l’âme de cette nation est éternelle. C’est une lutte constante… entre l’espoir et la peur, la gentillesse et la cruauté, la justice et l’injustice”, a déclaré Biden aux fidèles, élus et personnalités.

Il s’est prononcé contre ceux qui “se livrent au racisme, à l’extrémisme, à l’insurrection” et a déclaré que la lutte pour protéger la démocratie se déroulait dans les palais de justice et les urnes, les manifestations et d’autres voies. “A notre meilleur, la promesse américaine l’emporte… Mais je n’ai pas besoin de vous dire que nous ne sommes pas toujours à notre meilleur. Nous sommes faillibles. Nous échouons et tombons.”

L’arrêt à Ebenezer intervient à un moment délicat pour Biden après que le procureur général Merrick Garland a annoncé jeudi la nomination d’un avocat spécial pour enquêter sur la façon dont le président a traité les documents classifiés après avoir quitté la vice-présidence en 2017. La Maison Blanche a révélé samedi que d’autres classifiés des enregistrements ont été trouvés au domicile de Biden près de Wilmington, Delaware.

En présentant Biden, le pasteur principal de l’église, le sénateur démocrate Raphael Warnock a noté que le président était “un fervent catholique” pour qui “ce service baptiste pourrait être un peu exubérant et animé. Mais je l’ai vu là-bas applaudir.”

King, que Warnock appelait “le plus grand prophète américain du XXe siècle”, a été co-pasteur de 1960 jusqu’à son assassinat en 1968.

Warnock, comme de nombreux démocrates des États du champ de bataille qui ont été réélus en 2022, a gardé ses distances pendant la campagne avec Biden alors que la cote d’approbation du président était à la traîne et que le taux d’inflation augmentait.

Mais avec Biden commençant à tourner son attention vers un effort de réélection prévu en 2024, la Géorgie va attirer toute son attention.

En 2020, Biden a réussi à gagner la Géorgie ainsi que le Michigan et la Pennsylvanie étroitement contestés, où les votes noirs représentaient une part disproportionnée de l’électorat démocrate. Rendre les électeurs noirs dans ces États sera essentiel aux espoirs de Biden en 2024.

La Maison Blanche a tenté de promouvoir le programme de Biden dans les communautés minoritaires. La Maison Blanche a cité les efforts visant à encourager les États à tenir compte de l’équité pour les projets de travaux publics lorsqu’ils dépensent l’argent de la facture d’infrastructure de 1 billion de dollars américains de l’administration. L’administration a également pris des mesures pour mettre fin à la disparité des peines entre les délits de crack et de cocaïne en poudre, supprimant une politique largement considérée comme raciste.

L’administration souligne également le travail de Biden pour diversifier le système judiciaire fédéral, y compris sa nomination du juge Ketanji Brown Jackson en tant que première femme noire à siéger à la Cour suprême et la confirmation de 11 femmes noires juges aux cours d’appel fédérales – plus que celles installées pour ces tribunaux puissants sous tous les présidents précédents réunis.

King, qui est né le 15 janvier 1929, a été tué à 39 ans. Il a contribué à l’adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965. Des membres de la famille de King ont assisté au service, y compris ses 95 ans- vieille sœur, Christine King Farris.

Le président prévoit d’être à Washington lundi pour prendre la parole lors du petit-déjeuner annuel du National Action Network à l’occasion de la fête du roi.

