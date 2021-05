Biden dit que le taux d’imposition des sociétés devrait être compris entre 25% et 28%

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré jeudi qu’il souhaitait voir un taux d’imposition des sociétés « compris entre 25 et 28 » pour cent, établissant un nouveau marqueur dans les négociations en cours sur un projet de loi majeur sur les infrastructures.

«La façon dont je peux payer pour cela, c’est de m’assurer que les plus grandes entreprises ne paient pas [2017 corporate] réduction d’impôts entre 25 et 28 « , a déclaré Biden lors d’un événement en Louisiane. » Cela représente quelques centaines de milliards de dollars, et nous pouvons payer pour ces choses. «

Ces remarques étaient la première fois que Biden reconnaissait explicitement que sa proposition initiale de relever le taux d’imposition des sociétés à 28%, contre 21%, évoluait au milieu des négociations sur le projet de loi massif sur les infrastructures.

Ceci est une histoire en développement, veuillez revenir pour les mises à jour.