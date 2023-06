Biden dit que le projet de loi sur le plafond de la dette évite un défaut économique catastrophique

WASHINGTON – Le président Joe Biden a prononcé vendredi soir son premier discours depuis le bureau ovale pour discuter d’un projet de loi visant à lever le plafond de la dette tout en plafonnant les dépenses fédérales, le qualifiant d’accord « critique ». Il prévoit de signer le projet de loi samedi.

« Personne n’a obtenu tout ce qu’il voulait, mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin. Nous avons évité une crise économique et un effondrement économique », a déclaré Biden.

Le projet de loi de compromis sur le plafond de la dette a été adopté par le Sénat par une marge de 63 voix contre 36 jeudi soir, remportant suffisamment de soutien des deux parties pour dépasser le seuil de 60 voix de la chambre afin d’éviter une obstruction. Mercredi, il a traversé la Chambre après environ 72 heures, passant 314-117.

L’accord arrive avec peu de temps à perdre : le département du Trésor a estimé que le gouvernement fédéral serait à court d’argent le 5 juin si le plafond de la dette n’avait pas été levé.

« C’est vital », a déclaré Biden. « Pour tous les progrès que nous avons réalisés ces dernières années, il est essentiel de garder la foi et le crédit des États-Unis et d’adopter un budget qui continue de faire croître notre économie et reflète nos valeurs en tant que nation. »

Sans l’accord, les obligations fédérales telles que la sécurité sociale, l’assurance-maladie et les chèques de paie militaires n’auraient pas été envoyées. Et l’échec à lever le plafond de la dette aurait ébranlé les marchés financiers mondiaux et provoqué des pertes d’emplois aux États-Unis.

Le projet de loi intervient après des semaines d’intenses négociations entre le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy et la Maison Blanche. L’accord final a offert aux conservateurs plusieurs victoires politiques idéologiques en échange de leurs votes pour relever le plafond de la dette au-delà de l’élection présidentielle de l’année prochaine et jusqu’en 2025.