Biden dit que le masque de levage impose «une grosse erreur»; moins d’Américains susceptibles d’obtenir des chèques de 1400 $: mises à jour COVID-19 en direct

La Maison Blanche était optimiste sur les vaccins, les masques et son projet de loi de relance mercredi alors que le Sénat se préparait à s’attaquer au paquet de 1,9 billion de dollars qui pourrait commencer à mettre 1400 $ dans les poches de la plupart des Américains – bien que moins que la version de la Chambre ne le permettait – en deux semaines.

Ce que la Maison Blanche ne souhaite pas, ce sont les États qui lèvent les restrictions en matière de pandémie à un moment où les experts avertissent que la nation est jusqu’à ce qu’elle soit susceptible d’une augmentation majeure des infections causées par des variantes de coronavirus.

Le président Joe Biden a critiqué ces décisions mercredi, un jour après que les gouverneurs du Texas et du Mississippi ont déclaré qu’ils abandonnaient les mandats de masquage et ont déclaré qu’ils étaient « une grosse erreur ». Seulement environ 8% de la population américaine est entièrement vaccinée contre le COVID- 19.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que l’homme de Néandertal pense que, en attendant, tout va bien, enlevez votre masque, oubliez-le », a déclaré Biden. « Cela compte toujours. »

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a répondu sur Twitter: «Je pense simplement que nous devrions faire confiance aux Américains, pas les insulter.»

Plus tôt mercredi, l’administration Biden a annoncé qu’elle investirait 100 millions de dollars pour préparer les usines de Merck Co. à produire le vaccin COVID-19 développé par son rival Johnson & Johnson. Biden a déclaré mardi qu’une quantité suffisante de vaccin devrait être disponible pour tous les adultes d’ici la fin du mois de mai.

Loin à l’extérieur du périphérique politique de Washington, les gouverneurs se préparaient à rendre un semblant de normalité à leurs États. Le Texas et le Mississippi ont abandonné tous les mandats de masque. L’État de New York testait un «Pass Excelsior» de haute technologie permettant aux participants de confirmer les vaccinations ou les récents tests COVID-19 négatifs et d’accéder à des événements dans les théâtres et les arènes.

Le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a averti que « ce n’est pas le moment de lever toutes les restrictions ».

Le Sénat devait initialement commencer à débattre mercredi du projet de loi de relance de la pandémie, mais cela a été retardé. Selon le plan, selon deux sources familières avec les délibérations non autorisées à prendre la parole officiellement, les chèques de relance commenceraient à disparaître pour les Américains gagnant 75 000 dollars par an et à disparaître entièrement à 80 000 dollars de revenu pour les particuliers. Le projet de loi de la Chambre avait plafonné le revenu à 100 000 $.

Le projet de loi comprend également le financement des gouvernements étatiques et locaux, des crédits d’impôt pour les familles et des chèques de chômage plus importants.

Également dans l’actualité:

►Les responsables de la santé fédéraux ont mis fin à un essai de recherche sur le plasma de convalescence sur des patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes sévères après qu’une étude n’a montré aucun avantage du traitement, qui impliquait l’utilisation de sang de patients guéris.

►NYC Health + Hospitals a annoncé un partenariat avec la City University de New York qui fournira près de 1 000 étudiants en sciences infirmières à 11 hôpitaux et cliniques pour soutenir le programme de vaccination du système. Les responsabilités comprennent l’administration des vaccins, les tâches administratives, la logistique des rendez-vous et le suivi des patients qui reçoivent une injection.

►L’éruption cutanée que certaines personnes développent après leur première injection du vaccin Moderna ne s’aggrave pas avec la deuxième dose et ne se produit généralement pas du tout, selon une nouvelle étude.

►Le Dakota du Nord, peu peuplé, a signalé son 100 000e cas de coronavirus. Avec environ 762 000 personnes, plus de 1 habitant sur 8 de l’État a été testé positif. C’est environ 13,1%, le pire taux de tous les États. L’État le plus performant est Hawaï, où environ 1 personne sur 51 a été testée positive.

►Un rapport de Insecurity Insight, basé à Genève, et du Human Rights Center de l’Université de Californie à Berkeley a recensé plus de 1 100 menaces ou actes de violence contre les agents de santé et les établissements de santé l’année dernière. Les chercheurs ont découvert qu’environ 400 de ces attaques étaient liées au COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 518000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 115 millions de cas et 2,55 millions de décès. Plus de 107 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 80,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Plus de variantes de COVID-19 émergent plus près de chez nous: ce qu’il faut savoir sur celles découvertes au Brésil, à New York, en Californie.

La criminalité liée aux vaccins en plein essor, selon Interpol

La rareté d’un produit potentiellement vital au milieu d’une pandémie qui a entraîné plus de 2,5 millions de morts dans le monde ne pouvait que conduire à des contrefaçons, et Interpol a confirmé que les vaccins COVID-19 sont la cible des réseaux du crime organisé.

L’agence de police mondiale a mis fin à une opération de contrebande qui impliquait l’envoi d’au moins 2400 fausses doses de vaccins de Chine vers l’Afrique du Sud, selon le magazine Time, et ce n’est que l’un des chiffres de nombreuses tentatives de ce type.

« Ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la criminalité liée au vaccin COVID-19 », a déclaré Jürgen Stock, secrétaire général d’Interpol, dans un communiqué mercredi.

Les assureurs maladie vont organiser la vaccination de 2 millions de personnes âgées

La Maison Blanche a dévoilé mercredi les plans des grands assureurs maladie pour accélérer la vaccination de 2 millions de personnes de 65 ans et plus «dès que possible». Les assureurs contacteront les personnes âgées vulnérables avec des informations sur la sécurité et l’efficacité du vaccin et aideront également à planifier et à organiser le transport vers le site de vaccination, a déclaré Andy Slavitt, conseiller en coronavirus de la Maison Blanche.

L’inscription à Obamacare attire 206000 en deux semaines

Plus de 206000 Américains ont souscrit à une assurance maladie via HealthCare.gov, géré par le gouvernement fédéral, au cours des deux premières semaines de la période d’inscription spéciale de trois mois créée par le président Joe Biden, a annoncé mercredi l’administration. Cela se compare à environ 76 000 personnes qui se sont inscrites au cours de la même période l’an dernier, alors que les gens ne pouvaient choisir un régime que s’ils avaient une circonstance particulière, comme une perte d’emploi. Mais c’est encore une petite fraction des 9 millions d’Américains estimés qui n’ont pas de couverture d’assurance. Biden, dans un communiqué, a qualifié les chiffres d’inscription initiaux de «signe encourageant».

« Mais nous ne pouvons pas ralentir tant que chaque Américain n’a pas la sécurité et la tranquillité d’esprit que procure une couverture sanitaire de qualité et abordable », a-t-il déclaré.

– Maureen Groppe

Dolly Parton, qui a aidé à financer le vaccin, reçoit une « dose de son propre médicament »

Expirez, amateurs de musique country. Dolly Parton a reçu une dose du vaccin COVID-19. La légende de la musique country – qui a aidé à financer le vaccin Moderna avec un don d’un million de dollars aux chercheurs de Vanderbilt – a reçu son coup de feu mardi à Nashville, Tennessee, par un post Instagram. Sa légende se lit simplement: « Dolly reçoit une dose de son propre médicament. »

Dans une vidéo publiée mardi, Parton, 75 ans, a encouragé les téléspectateurs à se faire vacciner car « plus vite nous nous sentirons mieux, plus vite nous reviendrons à la normale ».

Le suivi des vaccins high-tech de la Fed est trop compliqué pour de nombreux États

L’opération Warp Speed ​​a dépensé 16 millions de dollars pour Tiberius, un système de haute technologie destiné à suivre les expéditions de vaccins et à guider les décisions locales sur l’endroit où les envoyer. Tiberius – également le nom d’un empereur romain tyrannique et maussade et le deuxième prénom du capitaine James Kirk de Star Trek – permettrait une «planification granulaire» jusqu’au cabinet du médecin, fournirait «une vue code postal par code postal de populations prioritaires »et« alléger le fardeau »des responsables de la santé publique, a déclaré le gouvernement fédéral.

Mais pour de nombreux États, Tibère s’est avéré soit hors de propos, soit trop compliqué. Cela a contribué à un déploiement irrégulier des vaccins, où l’accès dépend principalement de l’endroit où vous vivez et de votre connaissance d’Internet.

Même si les responsables locaux choisissaient d’utiliser Tiberius, «ils nous donneraient les données qu’ils nous ont fournies», a déclaré le Dr Bela Matyas, directeur adjoint de la santé publique du comté de Solano, en Californie. «Les responsables locaux de la santé publique disposent d’une immense quantité de données et connaissent bien leurs communautés.

– Aleszu Bajak et David Heath

Les gouverneurs du Texas et du Mississippi défient les responsables de la santé et mettent fin aux mandats de masque

Défiant les avertissements des responsables fédéraux de la santé sur la nécessité de rester vigilant contre le coronavirus, les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi ont déclaré mardi qu’ils levaient les restrictions relatives au COVID-19, y compris les mandats de masque.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il s’apprêtait à «ouvrir le Texas à 100%» et qu’il émettrait un décret pour entrer en vigueur le 10 mars, annulant la plupart de ses précédentes commandes, y compris les restrictions sur l’occupation des entreprises et la commande de masque du 2 juillet à l’échelle de l’État.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a tweeté mardi qu’à partir de mercredi, tous les mandats de masques de comté seraient levés et les entreprises autorisées à fonctionner à pleine capacité. Les hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué, a-t-il déclaré: « Nous nous efforçons de dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. »

Le COVID-19 peut affecter le système immunitaire de manière complexe, selon la recherche

Chez certains patients atteints de COVID-19, les scientifiques affirment que les cellules immunitaires non préparées semblent répondre au coronavirus avec une libération dévastatrice de produits chimiques, infligeant des dommages qui peuvent durer longtemps après l’élimination de la menace.

«Si vous avez un tout nouveau virus et que le virus est en train de gagner, le système immunitaire peut entrer dans une réponse« toutes les mains sur le pont »», a déclaré le Dr Nina Luning Prak, co-auteur d’une étude de janvier sur COVID-19 et le système immunitaire. «Les choses qui sont normalement surveillées de près sont détendues. Le corps peut dire: «Peu importe. Donnez-moi tout ce que vous avez. »

Alors que tous les virus trouvent des moyens d’échapper aux défenses de l’organisme, un domaine de recherche croissant suggère que le coronavirus déséquilibre le système immunitaire plus profondément qu’on ne le pensait auparavant.

– Liz Szabo, Kaiser Health News

Contribution: Mike Stucka, Nicholas Wu et Ledyard King, USA AUJOURD’HUI, The Associated Press