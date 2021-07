Biden dit que le mandat de vaccin pour les employés fédéraux est «à l’étude», car les rapports suggèrent que l’annonce viendra cette semaine – RT USA News

Le président américain Joe Biden a confirmé qu’il réfléchissait aux exigences en matière de vaccins pour les travailleurs fédéraux. CNN a rapporté que le mandat est imminent et sera probablement officiellement annoncé dès jeudi.

Interrogé mardi sur un éventuel mandat du personnel gouvernemental, Biden a déclaré aux journalistes que cette décision était « en cours d’examen en ce moment », mais a refusé de commenter davantage. Peu de temps après, cependant, CNN a annoncé que les nouvelles règles seraient annoncées jeudi, citant une source avec « connaissance directe de la question ».

Bien que les détails restent flous, Biden devrait proposer des restrictions similaires à celles récemment imposées à New York et en Californie, où les travailleurs publics sont désormais tenus de prendre le jab, a déclaré la source, ajoutant que le président dévoilera également de nouvelles incitations pour encourager vaccins. Ils ont noté que les règles ne s’étendraient pas aux militaires, du moins pour le moment.

Les discussions sur les vaccinations obligatoires pour les employés du gouvernement font suite à une décision du ministère des Anciens combattants lundi d’exiger des vaccins pour ses agents de santé, devenant ainsi la première agence fédérale à le faire.

Alors que la Maison Blanche a exhorté les agences fédérales à ne pas exiger de vaccins pour le travail sur place aussi récemment qu’en juin, affirmant qu’elles « ne devrait généralement pas être une condition préalable », il semble avoir changé de position au cours des quelques semaines qui ont suivi. De plus, des avocats du ministère de la Justice ont conclu plus tôt cette semaine que la loi fédérale n’interdit pas les mandats de vaccination, y compris pour les entités privées et indépendamment du fait que les vaccinations soient pleinement autorisées par la Food and Drug Administration (FDA), ouvrant potentiellement la voie à de futures exigences. .

Plus tôt dans la journée de mardi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont brusquement annulé ses directives précédentes selon lesquelles les vaccinés n’avaient pas besoin de porter de masques à l’intérieur, indiquant que la variante Delta, plus contagieuse, faisait le tour du monde.

Lorsqu’on lui a demandé si les directives de santé en constante évolution pouvaient être déroutantes pour les Américains, Biden s’est tourné vers les non vaccinés, suggérant qu’ils sont à blâmer pour la crise sanitaire en cours.

«Nous avons une pandémie parce que les non vaccinés et ils sèment une énorme confusion. Et plus nous en apprenons sur ce virus et la variation Delta, plus nous devons nous inquiéter et nous inquiéter », il a dit. « Il n’y a qu’une seule chose dont nous sommes sûrs, si ces autres centaines de millions de personnes étaient vaccinées, nous serions dans un monde très différent. »





Aussi sur rt.com

Le CDC demande aux Américains VACCINÉS de se masquer à nouveau







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !