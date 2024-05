Biden dit que le Kenya est en passe de devenir le premier allié subsaharien non-OTAN – DW – 23/05/2024

Le président kenyan William Ruto a rencontré le président américain Joe Biden dans le Bureau Ovale où ils ont parlé de l’adhésion du Kenya à une liste d’alliés américains non membres de l’OTAN.

Le voyage de trois jours de Ruto à Washington est le première visite d’État aux États-Unis par un dirigeant africain en plus de 15 ans.

Annonces clés

Lors d’un point de presse conjoint, Biden a souligné les 60 ans de partenariat entre les États-Unis et le Kenya.

« Je suis fier d’annoncer que nous travaillons avec le Congrès pour désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l’OTAN », a déclaré Biden, ajoutant que c’était l’aboutissement d’années de collaboration dans des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme.

Actuellement, 18 pays sont désignés comme alliés non membres de l’OTAN, dont Israël, le Brésil et les Philippines. Le Kenya deviendrait le premier pays d’Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation.

Bien que cette désignation soit largement symbolique, elle reflète la façon dont le Kenya a gagné en influence en tant que puissance régionale.

Les deux pays ont également déclaré qu’ils travailleraient ensemble pour soutenir le gouvernement somalien dans sa lutte contre le terrorisme et ont exhorté les parties belligérantes au Soudan à un cessez-le-feu. Ils travailleront également à l’établissement d’un dialogue stratégique sur l’intelligence artificielle.

« Ma visite a lieu à un moment où la démocratie est perçue comme un recul dans le monde entier », a déclaré Ruto, aux côtés de Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et d’autres responsables du cabinet.

« Nous avons convenu de l’opportunité importante pour les États-Unis de recalibrer radicalement leur stratégie et de renforcer leur soutien à l’Afrique », a déclaré Ruto.

Il a qualifié Biden d' »ami fort et engagé » envers le Kenya et le reste du continent.

Les dirigeants saluent la Vision Nairobi-Washington

Les deux dirigeants ont annoncé un plan appelé Nairobi-Washington Vision, dont une partie appelle les pays créanciers à réduire les obstacles au financement pour les pays en développement qui ont des difficultés financières. un fardeau d’endettement élevéet offrir un allégement de la dette si nécessaire.

« Les pays disposés à s’engager dans des réformes ambitieuses et des plans de haute qualité pour investir dans le développement durable et relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et les menaces sanitaires, ainsi que la fragilité et les conflits, devraient être soutenus et non abandonnés par la communauté internationale », indique le communiqué. a déclaré la Vision Nairobi-Washington.

Ruto et Biden ont également appelé les banques multilatérales à proposer de meilleures conditions de financement.

Les « pays aux ambitions élevées » devraient recevoir le soutien financier des institutions financières internationales, indique le communiqué, ajoutant que les pays créanciers devraient accorder des sursis.

Cela survient alors que les États-Unis tentent de se positionner comme un partenaire économique plus favorable aux pays africains que Chine.

Nouvel investissement américain au Kenya

La Maison Blanche a annoncé 250 millions de dollars (230,6 millions d’euros) de subventions à l’Association internationale de développement de la Banque mondiale pour aider les pays les plus pauvres confrontés à des crises.

Les dirigeants ont annoncé de nouveaux investissements soutenus par les États-Unis dans l’énergie verte et la fabrication de produits de santé, ainsi qu’une feuille de route détaillée pour

réduire l’endettement élevé du Kenya, dont la majeure partie est due à la Chine.

ko,zc/rt (AP, Reuters)