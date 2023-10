WASHINGTON — Le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il pensait que le Hamas était motivé à attaquer Israël en partie par le désir d’empêcher ce pays de normaliser ses relations avec l’Arabie saoudite.

« L’une des raisons pour lesquelles le Hamas s’est adressé à Israël est qu’il savait que j’étais sur le point de m’asseoir avec les Saoudiens », a déclaré Biden lors d’une collecte de fonds pour sa campagne. Le président américain a indiqué qu’il pensait que les militants du Hamas avaient lancé une attaque meurtrière le 7 octobre parce que « Devinez quoi ? Les Saoudiens voulaient reconnaître Israël » et étaient sur le point de pouvoir le faire officiellement.

Jérusalem et Riyad se rapprochent progressivement de la normalisation, Biden s’efforçant d’aider à rapprocher les deux pays, annonçant en septembre lors du sommet du Groupe des 20 en Inde son intention de s’associer sur un corridor maritime.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré Biden en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre et lui a dit : « Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite. »

Les Saoudiens avaient insisté sur des protections et des droits élargis pour les intérêts palestiniens dans le cadre de tout accord plus large avec Israël. Un accord aurait été un exploit diplomatique qui aurait pu permettre une reconnaissance plus large d’Israël par d’autres pays à majorité arabe et musulmane qui se sont largement opposés à Israël depuis sa création il y a 75 ans sur un territoire où les Palestiniens résident depuis longtemps.

Mais les pourparlers ont été interrompus après que des militants du Hamas ont pris d’assaut la bande de Gaza sous blocus, où vivent des Palestiniens, vers les villes israéliennes voisines.

L’attaque du 7 octobre a coïncidé avec une grande fête juive. Cela a conduit à des frappes aériennes de représailles d’Israël qui ont laissé le monde nerveux, les États-Unis essayant d’empêcher la guerre de s’étendre, puisque 1 400 Israéliens et 4 137 Palestiniens ont été tués. Le Hamas a également capturé plus de 200 personnes en otages après l’assaut initial.

La campagne de normalisation a commencé sous l’administration de l’ancien président Donald Trump et a été qualifiée d’accords d’Abraham. Il s’agit d’un effort ambitieux visant à remodeler la région et à renforcer la position d’Israël de manière historique. Mais les critiques ont averti qu’il ignore les revendications palestiniennes en faveur d’un État.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré peu après les attaques du Hamas que la direction du groupe militant pourrait avoir été motivée en partie par le désir de saborder les efforts des États-Unis visant à sceller les relations diplomatiques entre Israël et l’Arabie saoudite.

Un tel pacte entre Jérusalem et Riyad constituerait un héritage déterminant pour Biden, Netanyahu et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.