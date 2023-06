En quelques heures, la Chine a riposté avec une réponse acerbe, qualifiant le commentaire de Biden de « totalement absurde et irresponsable » et de « provocation ».

L’ambassadeur de Chine à Washington, Xie Feng, a adressé de « fortes protestations » aux hauts responsables de la Maison Blanche et du Département d’Etat, NBC News a rapporté.

« Je le dis depuis un certain temps – que l’hystérie à propos de la relation avec la Chine s’effondre et bouge, etc., etc. Nous avons eu un incident qui a causé une certaine – une certaine confusion, pourrait-on dire », a déclaré Biden jeudi. « Mais le secrétaire Blinken a fait un excellent voyage en Chine. Je m’attends à rencontrer le président Xi dans le futur, à court terme. »