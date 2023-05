Biden dit que l’accord de dette est « très proche », même si les deux parties sont éloignées sur les exigences de travail

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les exigences de travail pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire fédérale sont apparues comme un dernier point d’achoppement dans les négociations sur la crise de la dette imminente, alors même que le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’un accord était « très proche ».

L’optimisme de Biden est venu alors que la date limite pour un défaut potentiellement catastrophique a été repoussée au 5 juin et semblait susceptible de faire traîner les négociations entre la Maison Blanche et les républicains sur le relèvement du plafond de la dette dans une autre semaine frustrante. Les deux parties ont suggéré que l’un des principaux retards est un effort du GOP pour augmenter les exigences de travail des bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres programmes d’aide fédéraux, un objectif républicain de longue date auquel les démocrates se sont vigoureusement opposés.

Alors même qu’ils se rapprochaient d’un cadre de dépenses, chaque camp semblait s’être penché sur les exigences du travail. Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a qualifié les propositions du GOP de « cruelles et insensées » et a déclaré que Biden et les démocrates s’y opposeraient.

Le représentant de la Louisiane Garret Graves, l’un des négociateurs du président de la Chambre, Kevin McCarthy, a été franc lorsqu’on lui a demandé si les républicains pourraient céder sur la question : « Non, pas une chance », a-t-il dit.

La « date X » ultérieure, énoncée dans une lettre de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, exposait le risque d’un défaut dévastateur à quatre jours au-delà d’une estimation antérieure. Pourtant, les Américains et le monde ont observé avec inquiétude les négociations au bord du gouffre qui pourraient plonger l’économie américaine dans le chaos et saper la confiance du monde dans le leadership de la nation.

Pourtant, Biden était optimiste alors qu’il partait pour le week-end du Memorial Day à Camp David, déclarant: « C’est très proche et je suis optimiste. »

Alors que les républicains au Capitole discutaient avec l’équipe de Biden à la Maison Blanche, le président a déclaré: «Il y a une négociation en cours. J’espère que nous saurons d’ici ce soir si nous pourrons conclure un accord. » Mais un accord n’avait pas été conclu lorsque McCarthy a quitté le Capitole vendredi soir.

Dans un avertissement brutal, Yellen a déclaré que le fait de ne pas agir à la nouvelle date « causerait de graves difficultés aux familles américaines, nuirait à notre position de leader mondial et soulèverait des questions sur notre capacité à défendre nos intérêts de sécurité nationale ».

Des retraités anxieux et d’autres préparaient déjà des plans d’urgence pour les chèques manqués, les prochains paiements de sécurité sociale étant attendus la semaine prochaine.

Biden et le républicain McCarthy semblent se rapprocher d’un accord de réduction budgétaire de deux ans qui prolongerait également la limite de la dette jusqu’en 2025 après la prochaine élection présidentielle.

Mais les pourparlers sur les exigences de travail proposées pour les bénéficiaires de Medicaid, des coupons alimentaires et d’autres programmes d’aide semblaient au point mort vendredi après-midi.

Biden a déclaré que les exigences de travail de Medicaid seraient un non-démarrage. Mais il semblait initialement ouvert à d’éventuels changements sur les coupons alimentaires, maintenant connus sous le nom de programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP.

La proposition républicaine permettrait d’économiser 11 milliards de dollars sur 10 ans en augmentant l’âge maximum pour les normes existantes qui exigent que les adultes valides qui ne vivent pas avec des personnes à charge travaillent ou participent à des programmes de formation. Alors que la loi actuelle applique ces normes aux bénéficiaires de moins de 50 ans, le projet de loi de la Chambre augmenterait l’âge pour inclure les adultes de 55 ans et moins. La proposition du GOP réduirait également le nombre d’exemptions que les États peuvent accorder à certains destinataires soumis à ces exigences.

La position de Biden sur les exigences de travail du SNAP semblait s’être durcie vendredi, lorsque le porte-parole Bates a déclaré que les républicains de la Chambre menaçaient de déclencher une récession sans précédent « à moins qu’ils ne puissent retirer de la nourriture de la bouche des Américains affamés ».

Tout accord devrait être un compromis politique, avec le soutien des démocrates et des républicains pour passer le Congrès divisé. Le fait de ne pas lever la limite d’emprunt, désormais de 31 billions de dollars, pour payer les factures encourues par le pays, enverrait des ondes de choc dans l’économie américaine et mondiale.

Mais de nombreux républicains alignés sur Trump au Congrès sont depuis longtemps sceptiques quant aux projections du Trésor, et ils pressent McCarthy de tenir le coup.

Alors que les pourparlers avançaient tard dans la nuit, l’un des négociateurs, le représentant Patrick McHenry, RN.C., a qualifié les commentaires de Biden de « signe d’espoir ». Mais il a également averti qu’il y avait encore des «points épineux» empêchant un accord final.

Alors que les contours de l’accord se dessinent pour réduire les dépenses pour 2024 et imposer un plafond de 1 % à la croissance des dépenses pour 2025, les deux parties restent bloquées sur diverses dispositions.

Les républicains de la Chambre avaient poussé la question au bord du gouffre, affichant une bravade politique risquée en quittant la ville pour les vacances du Memorial Day. Les législateurs ne devraient provisoirement pas reprendre le travail avant mardi, mais maintenant leur retour est incertain.

Des semaines de négociations entre les républicains et la Maison Blanche n’ont pas abouti à un accord – en partie parce que l’administration Biden a résisté à la négociation avec McCarthy sur la limite de la dette, arguant que la pleine foi et le crédit du pays ne devraient pas être utilisés comme levier pour extraire d’autres priorités partisanes .

« Nous devons dépenser moins que nous avons dépensé l’année dernière. C’est le point de départ », a déclaré McCarthy.

Une idée est de fixer les chiffres du budget principal, mais d’ajouter ensuite une disposition de «retour en arrière» pour appliquer les coupes si le Congrès n’est pas en mesure, au cours de son processus annuel d’affectation des crédits, d’atteindre les nouveaux objectifs.

Les législateurs sont presque certains de récupérer quelque 30 milliards de dollars de fonds COVID-19 non dépensés maintenant que l’urgence pandémique a été officiellement levée.

McCarthy a promis aux législateurs qu’il respecterait la règle de publier tout projet de loi pendant 72 heures avant de voter. Le Sénat détenu par les démocrates s’est engagé à agir rapidement pour envoyer le colis au bureau de Biden.

Les rédacteurs d’Associated Press Mary Clare Jalonick, Stephen Groves, Farnoush Amiri, Seung Min Kim et Kevin Freking et le vidéojournaliste Rick Gentilo ont contribué à ce rapport.