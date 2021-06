Biden dit que la variante delta Covid est « particulièrement dangereuse » pour les jeunes

Delta, la variante de Covid identifiée pour la première fois en Inde, « laissera les personnes non vaccinées encore plus vulnérables qu’elles ne l’étaient il y a un mois », a-t-il ajouté. « C’est une variante plus facilement transmissible, potentiellement plus mortelle et particulièrement dangereuse pour les jeunes. »

Vendredi, le président Joe Biden a doublé l’appel de son administration aux Américains à se faire vacciner contre Covid-19 le plus rapidement possible, avertissant que la variante delta hautement transmissible semble être « particulièrement dangereuse » pour les jeunes.

Les commentaires du président interviennent alors que le dernier objectif de son administration – faire vacciner partiellement 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet – est en passe de devenir insuffisant à mesure que le rythme des inoculations ralentit.

Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré plus tôt vendredi que le delta devenait la souche dominante de la maladie dans le monde. Cela est dû à sa « transmissibilité considérablement accrue », a déclaré le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, lors d’une conférence de presse.

Des études suggèrent que le delta est environ 60% plus transmissible que l’alpha, la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni qui était plus contagieuse que la souche originale qui a émergé de Wuhan, en Chine, fin 2019.

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a également déclaré vendredi qu’elle s’attendait à ce que le delta devienne la variante dominante aux États-Unis et a exhorté les gens à se faire vacciner. La variante représente désormais 10% de tous les nouveaux cas aux États-Unis, contre 6% la semaine dernière, selon les données du CDC.

« Aussi inquiétant que soit cette souche delta en ce qui concerne son hyper transmissibilité, nos vaccins fonctionnent », a déclaré Walensky au programme ABC « Good Morning America ». Si vous vous faites vacciner, « vous serez protégé contre cette variante delta », a-t-elle ajouté.

Les experts de la santé affirment que la souche delta est particulièrement inquiétante pour les jeunes, dont beaucoup n’ont pas encore été vaccinés. Bien que les scientifiques ne sachent toujours pas si le delta provoque des symptômes plus graves, il existe des signes qu’il pourrait provoquer des symptômes différents de ceux d’autres variantes.

Le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré que la variante delta a essentiellement remplacé l’alpha, la variante qui a balayé l’Europe et plus tard les États-Unis plus tôt cette année. Il a déclaré que le virus continuant de muter, les États-Unis auront besoin d’un pourcentage plus élevé de la population vaccinée.

« De combien d’informations supplémentaires avons-nous besoin pour voir que ce virus mute et crée des virus plus contagieux ? a déclaré Offit, également membre du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA. « Nous devons vacciner maintenant. Faites vacciner tout le monde maintenant. »

Vendredi, plus de 176 millions d’Américains, soit 53,1% de la population, ont eu au moins une injection, selon les données compilées par le CDC. Plus de 148 millions d’Américains sont entièrement vaccinés, selon l’agence.

Les États ont offert des incitations allant de la bière gratuite à des loteries d’un million de dollars pour essayer de convaincre les Américains de se faire piquer.

Vendredi, Biden a vanté certaines de ces incitations, notamment que la plupart des pharmacies offrent des services 24h / 24 certains jours du mois de juin.