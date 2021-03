Biden dit que la réouverture du Texas et du Mississippi est une «  grosse erreur  »

Le président Joe Biden a fustigé les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi pour avoir abandonné les mandats de masque et rouvrir complètement leurs États avant que leurs populations ne soient vaccinées contre le COVID-19.

« Je pense que c’est une grosse erreur », a déclaré Biden mercredi dans le bureau ovale.

«La dernière chose dont nous avons besoin est la pensée néandertalienne.

Sa position intervient un jour après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il était temps « d’ouvrir le Texas à 100% » avec toutes les restrictions dans l’État de Lone Star, y compris les mandats de masque, pour se terminer le 10 mars.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a immédiatement emboîté le pas en annonçant qu’il annulait tous les mandats de masque de comté et supprimait les restrictions à l’échelle de l’État sur toutes les entreprises à partir d’aujourd’hui.

Les deux États du sud se joignent à un mouvement en croissance rapide des gouverneurs et d’autres dirigeants à travers les États-Unis pour assouplir les restrictions relatives au COVID-19 malgré les appels des responsables de la santé.

Abbott a tweeté depuis son compte personnel: « Je viens d’annoncer que le Texas est OUVERT à 100%. TOUT. J’ai également mis fin au mandat de masque à l’échelle de l’État.

La décision d’Abbott fait suite au fait que l’État est entravé par les conditions hivernales.

« À partir de demain, nous lèverons tous nos mandats de masque de comté et les entreprises pourront fonctionner à pleine capacité sans aucune règle imposée par l’État », a tweeté Reeves. «Nos hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué. C’est l’heure!’

Mais les responsables du gouvernement fédéral, y compris Biden, ont continué de prêcher la prudence.

« Nous sommes sur le point de pouvoir changer fondamentalement la nature de cette maladie dans laquelle nous pouvons obtenir des vaccins dans les bras des gens », a déclaré le président dans l’Anneau. « Nous avons été en mesure de faire avancer cela jusqu’à la fin mai pour en avoir assez pour chaque Américain, pour obtenir un coup de feu à chaque Américain adulte, et la dernière chose, la dernière chose dont nous avons besoin est la pensée néandertalienne – que dans le en attendant tout va bien, enlève ton masque, oublie-le.

«Cela compte toujours», insista Biden. « Cela va prendre du temps », a-t-il ajouté, affirmant qu’il était « essentiel » que les décideurs « suivent la science »

Il a également noté que « ces masques font une différence », en portant un lui-même alors qu’il assistait à une réunion avec des membres du Congrès, sous le regard de membres de la presse.

La gifle de Biden intervient après que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’ait pas tenté de frapper de front les gouverneurs du GOP.

Elle a souligné que la pression du président en faveur du port de masques, qu’il a demandé aux Américains de faire pendant ses 100 premiers jours au pouvoir, était «basée sur les recommandations d’experts médicaux et de santé».

Interrogée sur les réouvertures au Mississippi et au Texas, elle a souligné que la campagne du président pour le port du masque, qu’il a demandé aux Américains de faire pendant ses 100 premiers jours au pouvoir, était « basée sur les recommandations d’experts médicaux et de santé ».

«Et leur opinion est que cela pourrait sauver 50 000 vies», a-t-elle déclaré.

« Depuis près d’un an, nous traitons et naviguons et faisons face à cette pandémie à travers le pays et ce pays tout entier a payé le prix pour les dirigeants politiques qui ont ignoré la science en ce qui concerne la pandémie », a ajouté l’attaché de presse.

Elle a déclaré que le président espérait que les habitants de ces États continueraient à suivre les directives fédérales.

Et elle a dit que ce n’était pas seulement Biden qui recommandait aux Américains de rester socialement distants.

« Je dirais que nous ne demandons pas aux gens simplement d’écouter le président, bien sûr, nous le recommandons, mais nous demandons aux gens d’écouter des experts de la santé, des experts médicaux, le CDC, le Dr Fauci, d’autres qui basent leurs recommandations sur la manière de sauver la vie des gens », a déclaré Psaki.

L’attaché de presse n’a pas dit si Biden avait appelé Reeves ou Abbott.

« Il s’entretient régulièrement avec les gouverneurs des deux partis », a déclaré Psaki.

Elle a également souligné que Biden et Abbott étaient ensemble au Texas vendredi pour surveiller les dégâts causés par la tempête.

«Je suis sûr qu’il soulèvera cette opportunité la prochaine fois qu’il aura», a déclaré Psaki.

Dans le bureau ovale, quelques minutes plus tard, Biden secouait la tête face aux décisions des gouverneurs.

« Lavez-vous les mains, l’eau chaude, faites-le fréquemment, portez un masque et restez socialement éloigné », a déclaré Biden, répétant le conseil fédéral. «Je sais que vous le savez tous», a-t-il déclaré aux journalistes dans la salle. «J’aurais aimé que certains de nos élus le sachent», a-t-il déclaré.