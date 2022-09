Biden dit que “la pandémie est terminée”, ajoutant à la confusion sur l’état du COVID

Le président Joe Biden a déclaré que “la pandémie est terminée” dans un interview avec 60 Minutes de CBS, diffusé dimanche. Il a noté que “nous avons toujours un problème avec COVID” mais que moins de personnes portent des masques en public et que de grands événements comme le Salon de l’auto de Detroit, où l’interview a eu lieu, ont repris.

Les remarques de Biden en ont dérouté certains car elles surviennent alors que son administration tente de sécuriser plus de fonds du Congrès continuer à fournir des traitements, des vaccins et d’autres ressources aux gens (certains Américains ont déjà été touchés par le manque de financement). Certains experts de la santé ont également en désaccord avec la déclaration du présidenten partie sur le fait que si le fardeau des décès et des maladies graves causés par le COVID-19 est nettement meilleur qu’il y a des mois ou il y a un an, des centaines d’Américains meurent encore chaque jour du COVID-19.

Les remarques de Biden étaient plus définitives que la déclaration de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré la semaine dernière que nous avons “n’a jamais été mieux placé pour mettre fin à la pandémie“, attirant également l’attention sur l’inégalité actuelle des vaccins et des ressources dans le monde.

“Nous n’en sommes pas encore là, mais la fin est en vue”, a déclaré Tedros.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les scientifiques sont arrivés à la conclusion que le COVID-19 va être quelque chose avec lequel nous devrons vivre en tant que virus qui circule à plus faible endémique niveaux. Mais la ligne officielle pour quand COVID-19 n’est plus une pandémie – défini par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis comme un événement au cours duquel une maladie se propage dans plusieurs pays et affecte un grand nombre de personnes – a été difficile à appeler.

Les États-Unis ont également récemment mis à disposition nouveaux boosters qui ciblent la version BA.5 d’omicron, qui a récemment causé la plupart des cas de COVID-19. Le nombre officiel de cas de COVID-19 a été difficile à cerner en raison du nombre croissant de personnes testées positives à la maison. Grâce à l’immunité contre les vaccins et les rappels, les infections antérieures et les traitements antiviraux, moins de personnes se rendent à l’hôpital pour des soins supplémentaires. Mais comme Le Washington Post rapporteces traitements et vaccins sont rapidement autorisés et disponibles pour davantage d’Américains en raison d’une urgence de santé publique en cours, qui a été renouvelée plusieurs fois depuis le début de la pandémie.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.