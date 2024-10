Biden dit que la mort de Sinwar est une « opportunité » pour un accord d’otages et la fin de la guerre à Gaza

À BORD DE L’AIR FORCE ONE — Le président Joe Biden a déclaré jeudi que le assassinat du chef du Hamas Yahya Sinwar par les troupes israéliennes est un « bon jour pour Israël, pour les États-Unis et pour le monde », le qualifiant d’« opportunité » de libérer les otages détenus par le groupe militant et de mettre fin à la guerre. la guerre qui dure depuis un an à Gaza.

Les responsables américains ont exprimé un optimisme mesuré quant au fait que l’assassinat d’un militant qualifié par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan d’« obstacle majeur à la paix » pourrait insuffler une nouvelle vie à la paix. les pourparlers de cessez-le-feu n’ont pas abouti à une percée malgré des signes périodiques de progrès.

« Au cours des dernières semaines, il n’y a eu aucune négociation pour mettre fin à la guerre parce que Sinwar a refusé de négocier », a déclaré jeudi à la presse le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. « Nous voyons maintenant une opportunité avec son retrait du champ de bataille, son retrait de la direction du Hamas, et nous voulons saisir cette opportunité. »

Biden, dans une déclaration comme il l’était en route pour l’Allemagnea comparé la réaction à La mort de Sinwar au sentiment qui a régné aux États-Unis après l’assassinat du chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001.

Il a déclaré que l’assassinat du cerveau des attentats du 7 octobre 2023 contre Israël « prouve une fois de plus qu’aucun terroriste, où que ce soit dans le monde, ne peut échapper à la justice, quel que soit le temps que cela prenne ».

Biden a dit qu’il le ferait parler avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres dirigeants israéliens pour les féliciter « et discuter de la voie à suivre pour ramener les otages chez eux dans leurs familles et pour mettre fin à cette guerre une fois pour toutes ». Une centaine d’otages se trouvent toujours à Gaza, dont environ un tiers seraient morts.

L’incapacité à parvenir à un cessez-le-feu susceptible de mettre fin à la guerre à Gaza et également d’assurer le retour des otages a tourmenté les négociateurs dès le début.

Les États-Unis travaillent avec leurs collègues médiateurs, l’Égypte et le Qatar, sur une proposition de cessez-le-feu à Gaza depuis le début de la guerre il y a un an, envoyant à plusieurs reprises le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres envoyés au Moyen-Orient pour tenter de négocier un accord, sans succès. .

Le mois dernier, lors du 10e voyage de Blinken dans la région depuis le début de la guerre à Gaza, il a évité Israël et a retenu les projections optimistes d’une percée.

« À plusieurs reprises au cours des derniers mois, Sinwar a repoussé les efforts des États-Unis et de leurs partenaires visant à mettre un terme à cette guerre grâce à un accord qui rendrait les otages à leurs familles et allégerait les souffrances du peuple palestinien », a déclaré Blinken. une déclaration jeudi.

Les progrès hésitants et les priorités apparemment contradictoires ont provoqué des frictions dans la relation Biden-Netanyahu, car la promesse du dirigeant israélien de remporter une « victoire totale » contre le Hamas s’est heurtée à celle des responsables américains. inquiétudes concernant les pertes civiles à grande échelle à Gaza. Les dirigeants israéliens ont présenté le meurtre de Sinwar comme l’occasion pour le Hamas de se rendre.

L’administration Biden avait également appelé de toute urgence à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah pour éviter la possibilité d’une guerre totale au Moyen-Orient avant déplacer son message après qu’Israël ait tué Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah lors d’une frappe aérienne et poursuivi avec un invasion terrestre au Liban.

Biden a déclaré qu’avec la mort de Sinwar, « il existe désormais l’opportunité d’un « jour d’après » à Gaza sans le Hamas au pouvoir, et d’un règlement politique qui offre un avenir meilleur aux Israéliens comme aux Palestiniens ».

Il a félicité les forces d’opérations spéciales et les agents de renseignement américains qui ont aidé à conseiller les alliés israéliens sur le suivi et la localisation de Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas au cours de l’année écoulée – bien que les États-Unis aient déclaré que l’opération qui a tué Sinwar était une opération israélienne.

Sullivan a déclaré que le retrait de Sinwar du champ de bataille présente effectivement une opportunité de trouver une voie à suivre pour ramener les otages chez eux.»

« Maintenant, nous devrons travailler pour garantir que sa mort porte réellement au Hamas le genre de coup dur que nous aimerions tous voir », a-t-il déclaré.

___

Miller a rapporté de Washington. Les journalistes de l’AP Matthew Lee et Eric Tucker ont contribué depuis Washington.