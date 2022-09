Biden dit que la mort de la reine a laissé un “trou géant” pour la famille royale

LONDRES (AP) – Le président américain Joe Biden, à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II, a déclaré dimanche que son cœur allait à la famille royale, ajoutant que la mort de la reine avait laissé un “trou géant”.

“C’est une perte qui laisse un trou géant et parfois vous pensez que vous ne le surmonterez jamais”, a déclaré Biden, qui parle souvent en termes très personnels de la perte suite au décès de sa première femme et de sa jeune fille et plus tard, de son fils adulte.

La présidente et la première dame Jill Biden ont fait profil bas depuis leur arrivée au Royaume-Uni. Ils se sont rendus à Westminster Hall pour rendre hommage aux centaines de milliers de personnes en deuil qui ont attendu plus de 14 heures pour passer devant le cercueil de la reine.

Biden et la première dame se sont ensuite rendus à Lancaster House pour signer le livre de condoléances avant de se rendre au palais de Buckingham pour une réception organisée par le roi Charles III.

Le président a parlé brièvement après avoir signé le livre de condoléances. “Comme je l’ai dit au roi, elle sera avec lui à chaque étape du chemin”, a déclaré Biden. « Vous avez eu de la chance de l’avoir eue pendant 70 ans. Nous l’étions tous.

Il a dit que son règne consistait à “traiter les gens avec dignité”.

“Je parle de la façon dont ma mère et mon père pensaient que tout le monde, peu importe qui ils étaient … peu importe d’où ils viennent, méritait d’être traité avec dignité”, a déclaré le président. « Et c’est exactement ce qu’elle a communiqué. Juste la façon dont elle a marché à côté de son bâton, juste la façon dont elle a agi.

Biden a écrit dans le livre que «la reine Elizabeth était admirée dans le monde entier pour son engagement indéfectible au service».

La première dame a signé un livre de condoléances pour les époux et les ambassadeurs, écrivant « La reine Elizabeth a vécu sa vie pour le peuple. Elle a servi avec sagesse et grâce. Nous n’oublierons jamais sa chaleur, sa gentillesse et les conversations que nous avons partagées.

Le président a également déclaré qu’Elizabeth incarnait le sens du service.

“Il y a quelque chose dans notre capacité à faire qui peut améliorer les choses, non seulement le monde, mais aussi votre quartier, votre foyer, votre lieu de travail”, a-t-il déclaré. « C’est ce qu’elle m’a dit en tout cas. Ce fut un honneur de la rencontrer, un honneur de la rencontrer.

Le président rentrera aux États-Unis lundi et se rendra à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies, où il doit se réunir avec le Premier ministre Liz Truss, qui venait de prendre la relève à la mort de la reine.

Plus de 2 000 personnes étaient attendues à l’abbaye de Westminster lundi pour les funérailles nationales.

Darlene Superville, Associated Press