Le président Joe Biden a déclaré que la mission de combat américaine en Irak se terminerait en décembre, lorsque le rôle de Washington se déplacera vers la formation des forces locales, mais a refusé de dire ce qu’il adviendrait des 2 500 soldats américains encore dans le pays.

S’exprimant lors d’une réunion avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi lundi, Biden a déclaré que les États-Unis passeraient pleinement aux opérations de « conseil et assistance » à la fin de l’année, tout en notant que « coopération antiterroriste » continuerait.

« Notre rôle en Irak sera… d’être disponible, de continuer à former, d’assister, d’aider et de faire face à l’EIIS à mesure qu’il arrive. Mais nous n’allons pas être, d’ici la fin de l’année, en mission de combat », dit le président.

Alors qu’on lui a demandé combien de soldats américains il aimerait voir en Irak d’ici la fin de 2021, Biden a évité la question, disant seulement que « Ca va bien » et réitérant que la mission de combat ne se poursuivrait pas au-delà de la fin de l’année.





Aussi sur rt.com

Washington nie que son principal émissaire ait discuté du retrait des troupes d’Irak avec le Premier ministre Kadhimi







Il y a actuellement environ 2 500 soldats américains en Irak, contre plus de 5 200 après une série de petits retraits ordonnés par l’ex-président Donald Trump. Alors que les forces américaines jouent déjà un rôle consultatif auprès des troupes locales, leur accent antérieur sur les opérations de combat contre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) est sur le point de prendre fin.

Malgré le changement d’orientation, sans retrait de troupes en magasin, certains experts de la défense ont fait valoir que l’annonce n’était guère plus qu’un acte symbolique, avec le correspondant de The Economist au Moyen-Orient, Gregg Carlstrom. doublage c’est un « Geste de relations publiques ».

Le général de brigade à la retraite Mark Kimmitt – qui a été directeur adjoint des opérations en Irak sous l’administration de George W. Bush – a également déclaré que la décision n’aurait probablement pas « un impact opérationnel important » tant que « les missions de renseignement, de conseil et de logistique hors combat se poursuivent avec les mêmes niveaux de troupes. »

Alors que des responsables américains ont déclaré au New York Times la semaine dernière que la Maison Blanche était susceptible d’accepter un retrait et annoncerait une date limite lundi, aucune date n’a été donnée après la réunion de Biden avec le Premier ministre irakien. De plus, les responsables ont déclaré que les soldats américains seraient simplement reclassés dans d’autres rôles, suggérant que peu quitteraient réellement le pays.

Peut-être l’une des histoires les plus étranges que j’ai abordées… Accord attendu sur la date limite pour le retrait des « troupes de combat » américaines d’Irak. Sauf que les États-Unis disent qu’il n’y en a pas et que les chiffres ne changeront pas : les États-Unis annonceront le retrait des troupes d’Irak, https://t.co/Nx2o3oZjOM – jane arraf (@janearraf) 24 juillet 2021

Le Premier ministre Kadhimi a salué la « partenariat stratégique » entre Bagdad et Washington lors de sa rencontre avec Biden, affirmant que les États-Unis « [helps] Irak » et cela « Ensemble, nous combattons, combattons et vainquons ISIS. »

Bien qu’il ait dit que les relations bilatérales sont maintenant « plus fort que jamais, » Les opérations de combat américaines en territoire irakien ont porté un coup aux relations ces dernières semaines, Kadhimi ayant publié une déclaration sévère condamnant les frappes aériennes américaines menées en juin comme « une violation flagrante et inacceptable de la souveraineté irakienne et de la sécurité nationale irakienne ».

Les sorties ont été lancées contre des milices prétendument soutenues par l’Iran, qui, selon Washington, sont à l’origine d’une série d’attaques à la roquette contre les forces américaines. Le président Biden a ordonné plusieurs frappes similaires depuis son entrée en fonction, poursuivant une politique de son prédécesseur, qui a supervisé l’assassinat du chef de la force iranienne Quds Qassem Soleimani près de l’aéroport de Bagdad en janvier 2020. La frappe de Soleimani, qui a également tué un haut commandant de milice irakienne, déclenché de violentes protestations en Irak, les législateurs locaux votant pour expulser les forces américaines du pays, bien que l’effort n’ait jamais abouti.

Bien qu’il ne soit pas clair si Kadhimi a abordé le sujet d’un retrait des troupes américaines à un moment quelconque au cours de la réunion de lundi, son bureau a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait discuté de la question avec un haut représentant de la Maison Blanche, et qu’un retrait pourrait faire partie d’un « nouvelle étape de la coopération stratégique ». Cependant, l’administration Biden a rapidement démenti cette affirmation, un haut responsable ayant déclaré à Newsweek qu’il « n’était pas vrai.

À la suite d’une série de réunions avec des responsables irakiens lundi, le département d’État américain a également noté que la mission américaine « transition complète vers un rôle de formation, de conseil, d’assistance et de partage de renseignements » d’ici décembre 2021. La partie irakienne a souligné que les bases abritant des troupes américaines fonctionnent selon la législation locale et « ne sont pas des bases américaines ou de la coalition », ajoutant que toutes les troupes étrangères sont dans le pays à l’invitation du gouvernement.





Aussi sur rt.com

« Violation flagrante de la souveraineté »: le Premier ministre irakien et l’armée condamnent les frappes aériennes américaines sur son sol contre les milices « soutenues par l’Iran »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !