Biden dit que la hausse des salaires est un signe que son programme économique fonctionne

WASHINGTON – Après des semaines à défendre sa politique économique contre les critiques qui les accusent de surchauffer l’économie, le président Joe Biden est passé à l’offensive jeudi, affirmant que la hausse des salaires était un signe que son programme augmentait la fortune des travailleurs américains.

« L’essentiel est le suivant: le plan économique de Biden fonctionne », a déclaré le président dans un discours au Cuyahoga Community College à Cleveland, Ohio. « Nous avons enregistré une création d’emplois record, nous assistons à une croissance économique record, nous créons un nouveau paradigme. Un modèle qui récompense le travail – les travailleurs de ce pays, pas seulement ceux qui sont au sommet. »

Les républicains et les groupes d’entreprises affirment que les allocations de chômage fédérales améliorées dans le plan de sauvetage américain de Biden, sa principale réalisation nationale, sont à blâmer pour une «pénurie de main-d’œuvre» qui a forcé des entreprises comme McDonald’s et Bank of America à augmenter leur salaire horaire minimum.

Biden a rejeté cette vision de l’économie: « Quand il s’agit de l’économie que nous construisons, la hausse des salaires n’est pas un bug, c’est une caractéristique », a-t-il déclaré.

Le président a renouvelé jeudi son appel au Congrès pour qu’il porte le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure.

Biden a crédité le plan de sauvetage américain et son ambitieux programme de vaccination pour avoir relancé une économie américaine battue par la pandémie de Covid.

Le projet de loi a été adopté sans vote républicain, mais plusieurs républicains ont par la suite cherché à s’en attribuer le mérite à leurs électeurs, bien qu’ils aient voté contre.

« Je ne vais embarrasser personne, mais j’ai ici une liste de ceux qui, de retour dans leurs districts, se vantent du plan de sauvetage », a déclaré Biden, tenant une liste de républicains qui ont vanté le financement des secours.

« Je veux dire, certaines personnes n’ont aucune honte », a-t-il ajouté. «Je suis heureux qu’ils sachent que cela a profité à leurs électeurs, ça me va. Mais si vous voulez vous attribuer le mérite de ce que nous avons fait, ne vous gênez pas dans ce que nous devons encore faire. «

Alors que Biden cherche à obtenir un soutien pour plus de 3 billions de dollars dans des programmes de relance économique supplémentaires, l’opposition républicaine se solidifie.

À mesure que l’économie s’améliore, les conservateurs affirment que le stimulus proposé par Biden n’est plus nécessaire.

Les salaires du secteur privé ont augmenté de 3% au premier trimestre de cette année, le rythme le plus rapide depuis au moins 25 ans, selon l’économiste Mark Zandi. Cela a rendu plus difficile pour les employeurs d’attirer des travailleurs prêts à travailler pour un salaire horaire minimum.

« Nous voulons obtenir quelque chose que les économistes appellent le plein emploi, où au lieu que les travailleurs se concurrencent pour des emplois rares, nous voulons que les employeurs soient compétitifs pour attirer les travailleurs », a déclaré Biden.

Biden a rejeté l’alarme croissante de certaines entreprises et économistes selon laquelle des salaires plus élevés et le plein emploi entraîneraient une inflation galopante. Au lieu de cela, a-t-il dit, les entreprises peuvent se permettre de payer plus les travailleurs sans répercuter les prix plus élevés sur les consommateurs.

« De nombreuses entreprises se sont extrêmement bien comportées dans cette crise, et c’est bien pour elles », a-t-il déclaré. « Le fait est que les bénéfices des entreprises sont au plus haut depuis des décennies. Le salaire des travailleurs est au plus bas depuis 70 ans. Nous avons plus que largement la possibilité d’augmenter les salaires des travailleurs sans augmenter les prix à la clientèle. »

En plus de soutenir des salaires plus élevés, Biden a fait pression pour une augmentation de l’impôt sur les sociétés à 28%, revenus dont il aura besoin pour financer son ambitieuse proposition d’infrastructure. Le plan américain pour l’emploi propose de dépenser environ 2 billions de dollars au cours de la prochaine décennie pour revitaliser les infrastructures et le secteur manufacturier du pays.

Le président a également précisé qu’il considérait ces hausses d’impôts comme plus qu’un simple mal nécessaire pour financer ses grands projets: elles sont un élément clé du rétablissement d’un sentiment de responsabilité partagée et d’un fardeau partagé dans toute l’économie américaine.

« Nous avons une chance de saisir la dynamique économique des premiers mois de mon administration, non seulement pour reconstruire, mais pour mieux reconstruire », a-t-il déclaré. « Et cette fois, nous allons nous occuper de tout le monde. »