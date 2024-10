Biden dit que Harris tracera sa propre voie en tant que présidente et que son point de vue sera frais et nouveau

PHILADELPHIE — Président Joe Biden a déclaré mardi que Kamala Harris « tracerait son propre chemin » une fois qu’elle remporterait les élections de 2024, permettant ainsi plus de lumière du jour entre lui et son vice-président alors qu’elle s’efforce de convaincre les électeurs sceptiques trois semaines avant le jour du scrutin.

« Kamala mènera le pays dans sa propre direction, et c’est l’une des différences les plus importantes dans cette élection », a-t-il déclaré. « Le point de vue de Kamala sur nos problèmes sera nouveau et nouveau. Le point de vue de Donald Trump est ancien, raté et franchement totalement malhonnête.»

Commentaires de Biden pourrait donner plus de licence à Harris pour affirmer ses propres positions politiques et politiques dans la phase critique de clôture de la course à la présidentielle, et semble aller plus loin que Harris elle-même pour éloigner les deux. Les collaborateurs du vice-président ont exprimé en privé une certaine frustration face au fait que le président de 81 ans se soit trop concentré sur son propre héritage – et non sur la course à sa succession.

Mais Harris a récemment fait face à une pression croissante pour expliquer comment elle gouvernerait. différemment de Biden, une question plus délicate qu’il n’y paraît à première vue.

Même si les notes favorables à Biden restent sous-marines, certains des éléments les plus importants de son programme législatif, depuis les infrastructures jusqu’à la réduction du coût de certains médicaments sur ordonnance, sont populaires, et signalent un jour avec le président sur la politique étrangère à une époque de crises mondiales. comme imprudent.

Harris elle-même a répugné à faire quoi que ce soit qui pourrait être perçu comme déloyal envers Biden, qui l’a élevée du rang de sénatrice pour son premier mandat à la vice-présidence, puis lui a confié les rênes de ses opérations politiques, approuvant Harris lorsqu’il a abandonné. de la course en juillet.

Elle a écarté les questions sur la façon dont elle serait différente du président démocrate en disant : « Je ne suis pas Joe Biden », mais a donné peu de détails. Dans le même temps, elle a tenté de devenir la candidate qui apporterait un changement positif au pays, en s’appuyant en grande partie sur son appartenance à une génération différente de celle de Biden et de Trump.

Harris la semaine dernière, dans une interview avec l’animateur de radio Howard Stern, a déclaré elle ne pouvait pas penser à un mouvement Biden a déclaré qu’elle aurait décidé différemment – ​​une ligne qui a été mise en évidence par Trump lors des rassemblements et en ligne. Elle a ensuite proposé que, contrairement à Biden, elle choisirait un républicain pour son cabinet si elle était élue.

Mardi, Biden a pris la parole dans le hall de la Sheet Metal Workers International Association à Philadelphie, présentant une liste de candidats locaux, dont le sénateur Bob Casey, devant une foule vibrante : des garçons en chemises boutonnées et en kente se tenaient aux côtés de femmes qui s’appuyaient sur cannes. Ils étaient assis à des tables ornées de ballons rouges, blancs et bleus et mangeaient dans des assiettes en plastique remplies de boulettes de viande, de kielbasa et de petits pains.

« Chaque président doit tracer sa propre voie, c’est ce que j’ai fait », a déclaré Biden à une foule qui scandait « Merci, Joe! » « J’étais fidèle à Barack Obama et j’ai tracé ma propre voie en tant que président. C’est ce que Kamala va faire. »

Les paroles de Biden étaient particulièrement poignantes parce qu’il a participé à très peu d’événements politiques. depuis que je me suis éloigné de la course de 2024, une décision cinglante qu’il a dit avoir prise pour le bien du pays, à la suite d’un performance désastreuse du débat et mutinerie au sein du parti démocrate.

« Quand j’ai décidé qu’il était temps de passer le flambeau à la prochaine génération, je le savais. Je savais qui je voulais pour me remplacer », a déclaré Biden.

Il a également attaqué Trump à plusieurs reprises, le traitant de perdant, s’en prenant au candidat républicain pour son refus d’accepter les résultats de l’élection de 2020 qu’il avait perdue, continuant d’alimenter la désinformation autour de l’élection et embrassant la foule violente qui cherchait à renverser les résultats. de l’élection du 6 janvier 2021.

« Chaque génération est confrontée à un moment où la démocratie doit être défendue », a déclaré Biden. « C’est notre moment. »

___

Le correspondant d’Associated Press à la Maison Blanche, Zeke Miller, a contribué à ce rapport.