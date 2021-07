Biden dit que certains sont admissibles aux ressources fédérales pour personnes handicapées

Le président américain Joe Biden signe une proclamation à l’occasion de l’anniversaire de l’Americans with Disabilities Act (ADA), en tant qu’artiste (LR) Tyree Brown, Sen. Pat Leahy (D-VT), ancien représentant Tony Coelho (D-CA), House Le chef de la majorité Steny Hoyer (D-MD), la vice-présidente américaine Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) regardent dans la roseraie de la Maison Blanche le 26 juillet 2021 à Washington, DC.

Le président Joe Biden a annoncé lundi que certains Américains subissant les effets à long terme de Covid pourraient bénéficier de ressources et de protections pour les personnes handicapées du gouvernement fédéral.

L’annonce est intervenue alors que le président a marqué le 31e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act dans un discours prononcé au White House Rose Garden avec la vice-présidente Kamala Harris. Il survient également alors que les symptômes à long terme du virus, ce que certains appellent le « long Covid », se présentent comme un problème majeur de santé publique.

« Nous rassemblons des agences pour nous assurer que les Américains atteints de Covid depuis longtemps, qui ont un handicap, ont accès aux droits et aux ressources qui sont dus en vertu de la loi sur le handicap », a déclaré Biden lors de son allocution.

Selon les directives émises par la Santé et les Services sociaux et le ministère de la Justice, le « long Covid » peut être considéré comme un handicap en vertu des lois fédérales sur les droits civiques s’il « limite considérablement une ou plusieurs activités majeures de la vie ».

Cela signifie que les personnes présentant des symptômes de « long Covid » qui aboutissent à un handicap ont droit à des ressources et à une protection contre la discrimination en vertu des lois fédérales sur le handicap.

Ces protections comprennent l’octroi de temps supplémentaire pour un test aux élèves ayant des difficultés à se concentrer, l’assistance au ravitaillement à une station-service pour un client souffrant de douleurs articulaires ou musculaires et l’autorisation d’une personne souffrant de vertiges d’être accompagnée d’un animal d’assistance. Les entreprises et les gouvernements étatiques ou locaux peuvent également être tenus d’apporter d’autres modifications qui s’adaptent aux symptômes de « long Covid » d’une personne qui aboutissent à un handicap.

Une évaluation individuelle est nécessaire pour déterminer si une personne atteinte de « long Covid » est admissible à de telles protections et ressources, selon les directives.

« Long covid » décrit un large éventail de symptômes nouveaux ou en cours qui peuvent survenir quatre semaines ou plus après une infection à Covid, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Cela inclut la fatigue et la fatigue, les douleurs articulaires ou musculaires, la perte du goût ou de l’odorat et de la fièvre, entre autres symptômes.

Certaines personnes peuvent également subir des dommages à plusieurs organes, notamment le cœur, les poumons, les reins, la peau et le cerveau, selon le CDC. Mais les symptômes de « long Covid » ne sont pas cohérents et on ne sait pas combien de personnes souffrent de la maladie.

L’administration Biden a également publié de nouvelles directives qui répondent aux besoins des enfants atteints de « long Covid » qui peuvent avoir un handicap. Les directives, publiées par le ministère de l’Éducation, décrivent comment les écoles et les organismes publics peuvent fournir des services aux enfants et aux étudiants atteints d’un « long Covid » qui devient un handicap.

D’autres efforts pour soutenir les Américains atteints de « long Covid » incluent une nouvelle directive publiée par le HHS qui décrit les ressources communautaires pour les personnes atteintes de la maladie, et un nouveau site Web lancé par le ministère du Travail qui comprend des ressources pour les travailleurs avec « long Covid », telles que des informations sur les avantages sociaux des employés.

La plupart des personnes qui contractent Covid se rétablissent en quelques semaines, mais les rapports de symptômes « longs Covid » se multiplient parmi les Américains.

Recherche publiée par FAIR Health le mois dernier ont constaté qu’environ 23% des près de 2 millions de patients Covid ont développé au moins une condition médicale « persistante ou nouvelle » plus de quatre semaines après leur diagnostic initial.