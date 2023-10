Biden dit aux Américains de réserver leurs propres vols hors d’Israël quelques heures après que les compagnies aériennes ont annoncé des annulations massives

Les principales compagnies aériennes ont commencé à annuler leurs services au départ d’Israël quelques heures seulement avant que le président Joe Biden ne demande aux Américains restés dans le pays de réserver un vol commercial s’ils souhaitent partir après l’invasion de l’organisation terroriste Hamas.

Biden a conseillé lundi aux Américains partis en Israël de réserver un vol commercial ou d’utiliser des options terrestres s’ils souhaitent quitter le pays. Lundi soir, American, Delta, United Airlines et Air France ont toutes interrompu leurs services à destination et en provenance d’Israël après que le pays a déclaré la guerre au Hamas. selon à l’Associated Press.

« Pour les citoyens américains qui se trouvent actuellement en Israël, le Département d’État fournit une assistance consulaire ainsi que des alertes de sécurité mises à jour. Pour ceux qui souhaitent partir, des vols commerciaux et des options terrestres sont toujours disponibles », a écrit Biden. « Veuillez également prendre des précautions raisonnables dans les jours à venir et suivre les directives des autorités locales. »

Biden a annoncé lundi après-midi qu’au moins 11 Américains avaient été tués dans l’attaque du Hamas et que d’autres auraient été pris en otage.

American Airlines a interrompu ses services à destination et en provenance d’Israël jusqu’à vendredi, mais a alerté les clients dont les vols ont été annulés d’une « flexibilité supplémentaire », a rapporté l’AP. Delta Airlines a interrompu ses vols pour le reste du mois, mais surveillera la guerre et ajustera ses directives si nécessaire.

Plusieurs autres compagnies aériennes, comme Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines, ont suspendu leurs services jusqu’à samedi alors que la guerre en Israël se développe, a rapporté l’AP.

Depuis la dernière déclaration du président samedi après-midi, Biden a annoncé lundi qu’il avait « déployé des experts » pour aider à « consulter et conseiller ses homologues israéliens sur les efforts de récupération des otages ».

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a évoqué son conseils qui aide les Américains à vérifier la disponibilité des vols au départ d’Israël lorsque le Daily Caller leur demande s’ils étaient au courant de la diminution des vols commerciaux au moment de la déclaration de Biden.

Et Biden vient littéralement de dire aux Américains bloqués de réserver leur propre voyage. https://t.co/1xtTHOiCvt -Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) 9 octobre 2023

La réponse du président à l’attaque contre Israël et les Américains coincés dans le pays a été scrutée à plusieurs reprises ces derniers jours ; Biden a été critiqué dimanche par des membres du Congrès et des personnalités des médias conservateurs pour avoir organisé un barbecue du personnel de la Maison Blanche alors que la guerre éclatait au Moyen-Orient. Le président a également été fustigé lundi matin après que la Maison Blanche a appelé à un couvercle, ce qui indique qu’il n’y aura plus d’événements publics dans la journée. (EN RELATION : Les États-Unis déplacent des centaines de milliers de munitions hors d’Israël pour soutenir l’Ukraine)

Le président « travaillera toute la journée à soutenir Israël », a déclaré lundi matin un porte-parole de la Maison Blanche au Daily Caller, interrogé sur la suspension précoce des événements publics.

« En ce moment de chagrin, le peuple américain est aux côtés des Israéliens », a déclaré Biden. « Nous nous souvenons de la douleur d’être attaqués par des terroristes dans notre pays, et les Américains de tout le pays sont unis contre ces actes pervers qui ont une fois de plus coûté des vies américaines innocentes. C’est un scandale. Et nous continuerons de montrer au monde que le peuple américain est inébranlable dans sa détermination à s’opposer au terrorisme sous toutes ses formes. »