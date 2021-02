Biden dit aux alliés que l’Amérique est de retour, mais Macron et Merkel repoussent

Le président Joe Biden prononce une allocution sur la réponse de l’administration au coup d’État militaire au Myanmar, à l’auditorium de la Cour sud du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à Washington, le mercredi 10 février 2021, sous les yeux de la vice-présidente Kamala Harris. (Oliver Contreras / Le New York Times)

Le président Joe Biden a profité de sa première rencontre publique avec les alliés européens de l’Amérique pour décrire une nouvelle lutte entre l’Occident et les forces de l’autocratie, déclarant que «l’Amérique est de retour» tout en reconnaissant que les quatre dernières années avaient pesé sur sa puissance et son influence.

Son message soulignant l’importance de revigorer les alliances et de recommencer à défendre l’Europe a été, comme on pouvait s’y attendre, bien reçu lors d’une session de la conférence de Munich sur la sécurité à laquelle Biden a adressé la Maison Blanche.

Mais il y a eu aussi des réticences, notamment de la part du président français, Emmanuel Macron, qui dans son discours a défendu avec passion son concept d ‘«autonomie stratégique» par rapport aux États-Unis, faisant valoir que l’Europe ne peut plus être trop dépendante des États-Unis. États car il concentre davantage son attention sur l’Asie, notamment la Chine.

Et même la chancelière allemande Angela Merkel, qui quitte ses fonctions dans l’année, a tempéré ses louanges pour la décision de Biden d’annuler les projets de retrait de 12 000 soldats américains du pays en avertissant que «nos intérêts ne convergeront pas toujours». Il semblait être une référence à l’ambivalence de l’Allemagne face à la Chine – un marché majeur pour ses automobiles et autres produits allemands haut de gamme – et à la bataille continue avec les États-Unis pour la construction du gazoduc Nord Stream 2 vers la Russie.

Mais les trois dirigeants semblaient reconnaître que leur première rencontre virtuelle était un moment pour célébrer la fin de l’ère de «l’Amérique d’abord», et pour Macron et Merkel d’accueillir à nouveau Biden, un homme politique qu’ils connaissaient bien depuis ses années en tant que sénateur. et vice-président.

Et Biden a profité de ce moment pour avertir de la nécessité d’une stratégie commune pour repousser un récit alimenté par Internet, promu par les deux présidents Vladimir Poutine de Russie et Xi Jinping de Chine, que le chaos entourant les élections américaines était un autre signe de démocratie. faiblesse et déclin.

« Nous devons démontrer que les démocraties peuvent toujours être utiles pour notre peuple dans ce monde changé », a déclaré Biden, ajoutant: « Nous devons prouver que notre modèle n’est pas une relique de l’histoire. »

Pour le président, un visiteur régulier de la conférence même en tant que simple citoyen après avoir été vice-président, le discours était en quelque sorte un retour à la maison. La session a été réduite à une réunion vidéo du Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de cette année, et les dirigeants européens ont décidé de faire de même pour une brève réunion à huis clos du Groupe des 7 alliés à laquelle Biden a également participé.

La prochaine réunion au sommet en personne est toujours prévue pour la Grande-Bretagne cet été, si la pandémie le permet.

Biden n’a jamais nommé son prédécesseur, Donald Trump, dans ses remarques, mais les a encadrés pour effacer les traces du Trumpisme dans l’approche du monde des États-Unis. Il a célébré son retour à l’accord de Paris sur le climat, qui est entré en vigueur juste avant la réunion, et une nouvelle initiative, annoncée jeudi soir, pour rejoindre la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne pour engager diplomatiquement l’Iran dans un effort pour restaurer l’accord nucléaire de 2015 dont Trump est sorti. .

Mais plutôt que de détailler un agenda, Biden a tenté de rappeler les premiers principes qui ont conduit à l’alliance atlantique et à la création de l’OTAN en 1949, vers le début de la guerre froide.

«La démocratie n’est pas le fruit du hasard», a déclaré le président. «Nous devons le défendre. Renforcez-le. Renouvelez-le. »

Dans un contraste délibéré avec Trump, qui a parlé de se retirer de l’OTAN et a refusé à plusieurs reprises de reconnaître les responsabilités des États-Unis en vertu de l’article V de la charte de l’alliance de venir en aide aux membres attaqués, Biden a estimé que les États-Unis étaient prêts. assumer ses responsabilités en tant que pivot de l’alliance.

« Nous garderons la foi » avec l’obligation, a-t-il dit, ajoutant qu ‘ »une attaque contre l’un est une attaque contre tous. »

Mais il a également pressé l’Europe de penser les défis d’une manière nouvelle – différente de la guerre froide, même si les deux plus grands adversaires géostratégiques semblent familiers.

«Nous devons nous préparer ensemble à une concurrence stratégique à long terme avec la Chine», a-t-il déclaré, désignant «le cyberespace, l’intelligence artificielle et la biotechnologie» comme le nouveau territoire de concurrence. Et il a plaidé pour repousser la Russie – il a appelé Poutine par son nom de famille, sans titre attaché – en mentionnant en particulier la nécessité de répondre à l’attaque SolarWinds qui visait les réseaux informatiques fédéraux et d’entreprise.

«Lutter contre l’insouciance et le piratage des réseaux informatiques russes aux États-Unis, en Europe et dans le monde est devenu essentiel pour protéger la sécurité collective», a déclaré Biden.

Le président a évité de se plonger dans la difficile question de savoir comment faire payer le prix à la Russie sans aggraver la confrontation. Un cyberofficiel de haut rang de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes cette semaine que la portée et la profondeur de l’intrusion russe étaient toujours à l’étude et que les responsables avaient clairement du mal à trouver des options pour respecter l’engagement de Biden de faire payer le prix à Poutine pour l’attaque.

Mais c’est la dynamique avec Macron, qui a pris l’habitude de critiquer l’alliance de l’OTAN comme proche de la «mort cérébrale» et non plus «pertinente» depuis la disparition du pacte de Varsovie, qui a retenu l’attention.

Macron souhaite que l’OTAN agisse davantage comme un organe politique, un lieu où les membres européens ont un statut équivalent à celui des États-Unis et sont moins soumis à la tendance américaine à dominer la prise de décision.

Une Europe mieux à même de se défendre et plus autonome rendrait l’OTAN «encore plus forte qu’auparavant», a insisté Macron. Il a déclaré que l’Europe devrait être «beaucoup plus en charge de sa propre sécurité», augmentant ses engagements en matière de dépenses de défense pour «rééquilibrer» les relations transatlantiques.

Ce n’est pas un point de vue largement partagé par les nombreux États européens qui ne veulent pas dépenser l’argent nécessaire, et les pays d’Europe centrale et orientale ne sont pas disposés à confier leur sécurité à quiconque sauf aux États-Unis.

Macron a également insisté sur le fait que la rénovation des capacités de sécurité de l’OTAN devrait impliquer «un dialogue avec la Russie». L’OTAN a toujours affirmé qu’elle était ouverte à de meilleures relations avec Moscou, mais que la Russie n’était pas intéressée, surtout tant que des sanctions internationales subsisteraient après sa prise de la Crimée à l’Ukraine il y a environ sept ans.

Mais Macron, s’exprimant en anglais pour répondre à une question, a également fait valoir que l’Europe ne pouvait pas compter sur les États-Unis autant qu’elle l’avait fait au cours des dernières décennies. «Nous devons assumer davantage le fardeau de notre propre protection», a-t-il déclaré.

Dans la pratique, il faudra de nombreuses années à l’Europe pour mettre en place une arme de défense qui la rendrait plus autonome. Mais Macron est déterminé à commencer maintenant, tout comme il est déterminé à augmenter les capacités technologiques de l’Union européenne pour qu’elle devienne moins dépendante des chaînes d’approvisionnement américaines et chinoises.

Biden, en revanche, souhaite approfondir ces chaînes d’approvisionnement – à la fois matérielles et logicielles – parmi les alliés occidentaux partageant les mêmes idées dans le but de réduire l’influence chinoise. Il se prépare à proposer un nouveau projet commun pour les entreprises technologiques européennes et américaines dans des domaines tels que les semi-conducteurs et les types de logiciels que la Russie a exploités dans le piratage de SolarWinds.

C’est Merkel qui a insisté sur la complexité des relations avec la Chine, compte tenu de son double rôle de concurrent et de partenaire nécessaire de l’Occident.

«Ces dernières années, la Chine a acquis une influence mondiale, et en tant que partenaires transatlantiques et démocraties, nous devons faire quelque chose pour contrer cela», a déclaré Mme Merkel.

«La Russie entraîne continuellement les membres de l’Union européenne dans des conflits hybrides», a-t-elle déclaré. «Par conséquent, il est important que nous élaborions un programme transatlantique envers la Russie qui fasse des offres de coopération d’une part, mais d’autre part nomme très clairement les différences.»

Alors que Biden a annoncé qu’il respecterait la promesse américaine de faire un don de 4 milliards de dollars à la campagne visant à accélérer la fabrication et la distribution de vaccins contre les coronavirus dans le monde – une décision approuvée l’année dernière par une Chambre dirigée par les démocrates et un Sénat dirigé par les républicains – là-bas des différences d’approche au cours de la réunion.

Soulignant l’importance que l’Union européenne accorde à l’Afrique, Macron a appelé les pays occidentaux à fournir 13 millions de doses de vaccin aux gouvernements africains «dès que possible» pour protéger les agents de santé.

Il a averti que si l’alliance échouait à le faire, «nos amis africains subiront des pressions de la part de leurs populations, et à juste titre, pour qu’ils achètent des doses aux Chinois, aux Russes ou directement aux laboratoires».

Les dons de vaccins refléteraient «une volonté commune d’avancer et de partager les mêmes valeurs», a déclaré Macron. Sinon, «la puissance de l’Occident, des Européens et des Américains, ne sera qu’un concept et non une réalité».

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a également exhorté vendredi les pays et les fabricants de médicaments à aider à accélérer la fabrication et la distribution de vaccins à travers le monde, avertissant que le monde pourrait être «de retour à la place 1» si certains pays ont poursuivi leurs campagnes de vaccination et en ont laissé d’autres.

«L’équité en matière de vaccins n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi la plus intelligente à faire», a déclaré Tedros à la conférence de Munich. Il a fait valoir que plus il faudrait de temps pour vacciner les populations dans chaque pays, plus la pandémie resterait incontrôlable.

