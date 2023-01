Biden dit “aucun regret” sur les documents classifiés alors qu’il marque deux ans au pouvoir – en direct

À partir de il y a 2h 09.04 HNE Selon toutes les indications, Joe Biden briguera un second mandat. “Il a passé toute sa vie d’adulte à se présenter à la présidence, et au troisième essai, il y est finalement arrivé. Qui y renoncerait dans ces conditions, qui ? Presque personne », analyste politique chevronné Larry Sabato a déclaré au Guardian plus tôt ce mois-ci, dans un commentaire qui résume en grande partie la raison pour laquelle l’homme de 80 ans devrait se présenter à nouveau, bien qu’il soit le président le plus âgé à servir. Mais l’annonce sera probablement faite sous un nuage de scandale, même s’il reste à voir à quel point les électeurs s’en soucieront. La découverte de documents classifiés est prise au sérieux à Washington, le ministère de la Justice nommant un procureur spécial pour déterminer si Biden a mal agi. Mais au-delà de cela, les membres de son administration disent qu’une grande partie de la fureur est « l’élite de DC » fait du « bruit de DC » » CNN a rapporté hieret le président prévoit toujours d’annoncer sa candidature pour un second mandat quelque temps après le discours sur l’état de l’Union du 7 février.



Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 7 mois 10h38 HNE Vous allez beaucoup entendre parler de la limite d’endettement au cours des prochains mois, et ainsi, Joan E Greve du Guardian a écrit une histoire vous racontant tout ce que vous devez savoir sur le débat bouillonnant : L’économie américaine pourrait se diriger vers une crise fabriquée par une poignée de républicains de la Chambre. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a informé jeudi les dirigeants du Congrès que les États-Unis avaient atteint leur plafond d’endettement, ce qui limite le montant d’argent que le gouvernement peut emprunter pour payer toutes ses factures. Yellen a exhorté le Congrès à travailler le plus rapidement possible pour relever le plafond de la dette et empêcher les États-Unis de manquer à l’une de ses obligations financières, ce qui aurait des conséquences catastrophiques. “Il est donc essentiel que le Congrès agisse en temps opportun pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette”, a averti Yellen dans une lettre envoyé la semaine dernière. “Le non-respect des obligations du gouvernement causerait un préjudice irréparable à l’économie américaine, aux moyens de subsistance de tous les Américains et à la stabilité financière mondiale.” Le langage terrible du haut responsable économique du pays a souligné l’urgence de la tâche du Congrès et semblait représenter une tentative de dissuader tout législateur de jouer avec l’idée d’un défaut. Certains républicains de la Chambre ont choisi de le faire de toute façon. Les membres du groupe d’extrême droite House Freedom Caucus ont déjà promis de s’opposer à une augmentation “propre” du plafond de la dette, c’est-à-dire à un projet de loi qui augmente la limite d’emprunt nationale sans aucune autre concession politique. “Nous ne pouvons pas augmenter le plafond de la dette”, Andy Biggs, membre du Congrès de l’Arizona dit mardi. “Les démocrates ont dépensé l’argent de nos contribuables avec négligence et dévalué notre monnaie. Ils ont fait leur lit, alors ils doivent s’y coucher. Les États-Unis se dirigent vers une impasse sur le plafond de la dette alors que les républicains de la Chambre refusent de bouger Lire la suite



il y a 22 mois 10h23 HNE Trump met en garde les républicains contre la lutte contre la limite de la dette Donald Trump a pesé dans la bataille sur le relèvement du plafond de la dette, implorant ses collègues républicains de ne pas essayer de modifier les programmes de sécurité sociale ou d’assurance-maladie en échange d’un accord sur une augmentation, Rapports politiques. “En aucun cas, les républicains ne devraient voter pour couper un seul centime de l’assurance-maladie ou de la sécurité sociale”, a déclaré Trump dans un message vidéo. “Réduire le gaspillage, la fraude et les abus partout où nous pouvons en trouver”, poursuit-il. « Mais ne réduisez pas les prestations pour lesquelles nos aînés ont travaillé et payé toute leur vie. Sauvez la sécurité sociale, ne la détruisez pas. La vidéo a été réalisée par la campagne présidentielle de Trump et obtenue par Politico avant sa diffusion publique. Les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, exigent des réformes budgétaires non spécifiées en échange d’un accord pour augmenter la limite d’emprunt légale du gouvernement. Washington a atteint cette limite hier, mais devrait disposer de suffisamment de liquidités pour continuer à financer les opérations gouvernementales jusqu’en juin au moins, après quoi il pourrait faire défaut sur sa dette pour la première fois de l’histoire. Le House GOP a été vague sur ce qu’il veut exactement en échange d’une augmentation, mais certains législateurs ont appelé à modifier les prestations de retraite de la sécurité sociale ou le programme Medicare, qui paie les soins de santé pour les personnes âgées et handicapées. Les deux sont des programmes extrêmement populaires, mais sont devenus des ponctions croissantes sur le budget fédéral.



il y a 48 mois 09h56 HNE Donald Trump est généralement le feuder-in-chief, mais maintenant ses anciens adjoints se battent entre eux ! Laissez à Martin Pengelly du Guardian le soin de vous dire pourquoi : Nikki Haley a déclaré que l’affirmation de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo selon laquelle elle avait comploté pour remplacer Mike Pence en tant que vice-président de Donald Trump était “des mensonges et des commérages pour vendre un livre”. L’ancien ambassadeur des Nations Unies a parlé à Fox News jeudi soir, après que le Guardian ait obtenu une copie des prochains mémoires de Pompeo, Never Give An Inch, et ait rapporté ses commentaires sur Haley. Haley a démissionné de l’administration Trump en octobre 2018. Avant cela, dit Pompeo, elle a organisé une réunion personnelle avec Trump dans le bureau ovale sans vérifier avec lui. Pompeo écrit que John Kelly, alors chef de cabinet de Trump, pensait que Haley avait en fait été accompagné d’Ivanka Trump et de Jared Kushner alors qu’ils présentaient “une éventuelle option” Haley pour vice-président “”. Pompeo écrit également défavorablement sur la performance de Haley en tant qu’ambassadrice de l’ONU et critique sa démission. S’adressant à Fox News, Haley a déclaré: “Je ne sais pas pourquoi il l’a dit, mais c’est exactement pourquoi je suis resté en dehors de DC autant que possible, pour m’éloigner du drame.” Nikki Haley accuse Pompeo de «mensonges et de commérages pour vendre un livre» après la plainte du vice-président Lire la suite



il y a 1h 09h41 HNE Donald Trump est souvent devant les tribunaux, à la fois en tant que plaignant et défendeur, mais Hugo Lowell du Guardian rapporte qu’une de ses sagas juridiques s’est avérée avoir une conclusion assez coûteuse : Un juge fédéral a ordonné à Donald Trump et à l’un de ses avocats de payer conjointement près d’un million de dollars de pénalités pour avoir poursuivi un procès frivole qui accusait Hillary Clinton, le Comité national démocrate et d’autres ennemis présumés de l’ancien président de se livrer à du racket et d’avoir concocté une vaste complot contre lui. La poursuite a été rejetée en septembre et Trump a été condamné à payer des dizaines de milliers de dollars en novembre après qu’un accusé ait demandé des sanctions. La dernière ordonnance est intervenue après qu’un groupe d’accusés restants, dont Clinton, a déposé une demande distincte de sanctions. La fin du procès marque le dernier revers juridique pour Trump alors qu’il est aux prises avec une série d’enquêtes civiles et pénales, y compris l’enquête sur sa conservation de documents sensibles, tandis que certains de ses avocats sont eux-mêmes sous contrôle pour leur conduite dans ces affaires. Trump et son avocat condamnés à payer 1 million de dollars pour avoir intenté une action en justice « frivole » contre Hillary Clinton Lire la suite

Mis à jour à 09h41 HNE

il y a 1h 09h23 HNE Un président en possession de documents classifiés qu’il ne devrait pas avoir. Semble familier? En effet, Joe Biden et Donald Trump font l’objet d’enquêtes pour avoir potentiellement enfreint les lois sur le secret gouvernemental. Cependant, il existe un certain nombre de différences entre les cas auxquels sont confrontés les deux hommes, et Chris Michael, Andrew Witherspoon et Richard Luscombe du Guardian ont dressé une liste des contrastes : La découverte de documents classifiés dans les bureaux utilisés par le groupe de réflexion de Joe Biden et dans une unité de stockage verrouillée dans un garage près de l’endroit où le président garde sa Corvette n’est peut-être pas une affaire criminelle, mais cela semble avoir eu un impact politique. Avec un nouveau sondage Reuters/Ipsos Jeudi, constatant que le taux d’approbation de Biden, qui avait augmenté à la fin de 2022, était redescendu à seulement 40% – près du niveau le plus bas de sa présidence – de nombreux démocrates se frappent le front, craignant que Biden n’ait fait exactement ce que son adversaire attendu en 2024 , Donald Trump, faisait l’objet d’une enquête pour avoir fait. Tant pis pour dépeindre Trump comme dangereux, instable et une menace pour la sécurité nationale. Droite? Mais cela ne veut pas dire que les deux cas sont identiques. L’ampleur des scandales est extrêmement déséquilibrée: des milliers de documents en possession de Trump, dont beaucoup sont classés top secret, contre une douzaine estimée à Biden. Biden, Trump et deux scandales de documents classifiés très différents, expliqués Lire la suite



il y a 2h 09.04 HNE Selon toutes les indications, Joe Biden briguera un second mandat. “Il a passé toute sa vie d’adulte à se présenter à la présidence, et au troisième essai, il y est finalement arrivé. Qui y renoncerait dans ces conditions, qui ? Presque personne », analyste politique chevronné Larry Sabato a déclaré au Guardian plus tôt ce mois-ci, dans un commentaire qui résume en grande partie la raison pour laquelle l’homme de 80 ans devrait se présenter à nouveau, bien qu’il soit le président le plus âgé à servir. Mais l’annonce sera probablement faite sous un nuage de scandale, même s’il reste à voir à quel point les électeurs s’en soucieront. La découverte de documents classifiés est prise au sérieux à Washington, le ministère de la Justice nommant un procureur spécial pour déterminer si Biden a mal agi. Mais au-delà de cela, les membres de son administration disent qu’une grande partie de la fureur est « l’élite de DC » fait du « bruit de DC » » CNN a rapporté hieret le président prévoit toujours d’annoncer sa candidature pour un second mandat quelque temps après le discours sur l’état de l’Union du 7 février.