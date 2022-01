Biden dit au président ukrainien de « se préparer à l’impact » lors de l’appel, avertissant que les forces russes pourraient « sauver Kiev »

Poutine déploie 20 navires de guerre et 1 000 parachutistes d’élite à la frontière ukrainienne alors qu’il « prépare une frappe éclair sur Kiev »

Zelensky a déclaré que lui et Biden « s’étaient mis d’accord sur des actions conjointes pour l’avenir »

Il a été rapporté que des pays comme la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie pourraient accepter environ 1 000 hommes chacun, imitant les groupements tactiques avancés déjà stationnés dans les États baltes et en Pologne.

Des nations, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, envisagent de déployer des milliers de soldats supplémentaires dans les pays de l’OTAN dans le cadre d’une démonstration de force contre l’agression en cours de Moscou.

La Grande-Bretagne a donné à Kiev 2 000 armes antichars lancées à l’épaule et les États baltes ont emboîté le pas avec des promesses de missiles antichars Javelin et de roquettes sol-air Stinger.

Mais les alliés occidentaux montrent que le Kremlin devra faire face à un combat difficile alors que des forces et du matériel sont expédiés vers l’Ukraine et les pays environnants de l’OTAN sous les yeux du monde entier.

L’Ukraine est au bord d’une guerre totale avec la Russie alors que 120 000 soldats se massent à la frontière et que le monde attend avec impatience que Poutine durcisse ses armes avec de l’artillerie et des chars dans la région.

Les tensions continuent de s’intensifier alors que Moscou continue de renforcer sa présence militaire à grande échelle dans et autour du pays.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous continuons de voir, y compris au cours des dernières 24 heures, une accumulation de forces de combat crédibles déployées par les Russes, encore une fois, dans la partie occidentale de leur pays et en Biélorussie ».

« Discuté des efforts diplomatiques récents sur la désescalade et convenu d’actions conjointes pour l’avenir », indique le tweet.

« Il a également souligné l’engagement des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. »

« Le président Biden a réaffirmé que les États-Unis, ainsi que leurs alliés et partenaires, étaient prêts à réagir de manière décisive si la Russie continuait d’envahir l’Ukraine », peut-on lire.

Et la déclaration officielle de la Maison Blanche après leur conversation a donné une perspective différente sur l’appel, se concentrant sur le soutien de Biden à l’Ukraine.

« Le président Biden a déclaré qu’il y avait une réelle possibilité que les Russes envahissent l’Ukraine en février. Il l’a déjà dit publiquement et nous le prévenons depuis des mois. »

Ce n’est pas vrai. Le président Biden a déclaré qu’il existe une réelle possibilité que les Russes puissent envahir l’Ukraine en février. Il l’a déjà dit publiquement et nous le prévenons depuis des mois. Les rapports sur quoi que ce soit de plus ou de différent de cela sont complètement faux.

Il est entendu que le président américain a déclaré à Volodymyr Zelensky que l’invasion est désormais « pratiquement certaine » avec plus de 120 000 soldats russes massés à la frontière à portée de frappe.

